Hull City transfer yasağı var mı, Hull City kaç dönem transfer yasağı var?

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City hakkında ortaya atılan transfer yasağı iddiaları futbol kamuoyunda gündem oldu. “Hull City transfer yasağı var mı, kaç dönem transfer yapamayacak?” soruları sıkça sorulurken, kulübün olası yaptırımları ve resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

HULL CİTY TRANSFER YASAĞI VAR MI?

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, transfer gündemini sarsan bir kararla karşı karşıya kaldı. 4 Temmuz 2025 tarihinde yapılan resmi açıklamada, İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından kulübe 3 dönem transfer yasağı cezası verildiği duyuruldu. Karar futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, kulübün nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

HULL CITY’DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, verilen transfer yasağı kararına itiraz edileceği belirtildi. Açıklamada, sürecin en kısa sürede çözüme kavuşturulmasının hedeflendiği ifade edilerek, “Karara itiraz edeceğiz. Konuyu mümkün olan en kısa sürede çözeceğimizden eminiz.” denildi. Bu açıklama, taraftarlar arasında temkinli bir iyimserlik yarattı.

EFL’DEN 3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI CEZASI

İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından verilen karar doğrultusunda Hull City’nin 3 transfer dönemi boyunca oyuncu kaydı yapamayacağı bildirildi. Ceza, kulübün kadro planlaması ve gelecek sezon stratejisi açısından önemli bir engel olarak değerlendiriliyor.