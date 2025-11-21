Haberler

Hindistan savaş uçağı neden düştü? Düşen Tejas savaş uçağında kaç kişi var?

Güncelleme:
Hindistan Hava Kuvvetleri'nin en yeni hafif muharip uçaklarından biri olan Tejas, Dubai Airshow 2025 kapsamında düzenlenen gösteri uçuşu sırasında düştü. Peki, Hindistan savaş uçağı neden düştü? Düşen Tejas savaş uçağında kaç kişi var? Düşen Tejas savaş uçağına dair detaylar haberimizde...

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Tejas savaş uçağı, Dubai Airshow 2025 sırasında gerçekleştirilen gösteri uçuşu esnasında düşerek büyük bir trajediye yol açtı. Peki, Hindistan savaş uçağı neden düştü? Düşen Tejas savaş uçağında kaç kişi var? Detaylar haberimizde!

HİNDİSTAN SAVAŞ UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait HAL Tejas tipi hafif muharip uçak, 21 Kasım 2025 tarihinde Dubai Airshow'da gerçekleştirilen bir gösteri uçuşu sırasında kontrolünü kaybederek düştü. Olay, yerel saat ile yaklaşık 14:10 civarında, Al Maktoum Uluslararası Havalimanı yakınında meydana geldi.

Görgü tanıkları, uçağın manevra sırasında ani bir şekilde alçalacağını ve ardından yere doğru dalış yaparak büyük bir ateş topuna dönüştüğünü aktardı. Dubai yönetimine bağlı medya ofisi de, düşüşün ardından yoğun duman ve siren sesleri duyulduğunu bildirdi.

Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF), kısa bir açıklama yaparak pilotun talihsiz şekilde ölümlü yaralanma aldığını doğruladı. Ayrıca, kazanın nedenini aydınlatmak amacıyla bir soruşturma mahkemesi (court of inquiry) kurulduğu bildirildi.

Bazı kaynaklarda, uçağın gösteri manevrası sırasında "negative G-Force" (yerçekiminin ters yönünde kuvvet) yaşadığı, kontrolü kaybettiği ve pilotun fırlatma koltuğunu (ejection seat) kullanamadığı yönünde değerlendirmeler yer alıyor. Ancak, resmi açıklamalarda bu konular netlik kazanmış değil.

Ek bilgi olarak, kazadan bir gün önce sosyal medyada uçağın yağ sızıntısı yaptığı iddiası yayılmıştı. Hindistan Hükûmeti ise bu iddiaları yalanlayarak, sızıntının teknik arıza değil "rutin tahliye işlemi" olduğunu açıkladı.

DÜŞEN TEJAS SAVAŞ UÇAĞINDA KAÇ KİŞİ VAR?

Düşen Tejas savaş uçağında bir kişi, yani pilot, bulunuyordu. Uçak tek koltuklu bir modeldir; bu da kazada sadece pilotun etkilenmiş olabileceğini gösteriyor.

IAF tarafından yapılan açıklamada da "pilot ağır yaralandı ve hayatını kaybettiği" belirtildi.

