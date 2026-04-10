Hasbi Dede hangi partili, Görele Belediyesi hangi partiden?

Görele Belediyesi hangi partiden yönetiliyor? Hasbi Dede'nin hangi siyasi partiye mensup olduğu ve Görele'de belediye yönetiminin kimde olduğu araştırılıyor. Peki Hasbi Dede hangi partili, Görele Belediye Başkanı kim ve hangi parti kazandı?

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARI AÇIKLANDI

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede Partiden İhraç Edildi

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, çocuğa cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Dede'nin partiden kesin ihracına oy birliğiyle karar verdi. İşte Hasbi Dede davasında yaşanan tüm gelişmeler...

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun 16 Şubat 2026 tarihli kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Hasbi Dede hakkında karar çıktı. Kurul, 10 Nisan 2026 tarihli toplantısında Dede'nin parti tüzüğünün "parti üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" hükmü kapsamında değerlendirilerek kesin çıkarma cezasıyla ihracına oy birliğiyle hükmetti.

ÇOCUĞA CİNSEL TACİZ İDDİASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Hasbi Dede, çocuğa cinsel taciz iddialarının ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Şubat'ta mahkemeye sevk edilen Dede, Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi kararıyla tutuklanmıştı. Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Dede'ye ilişkin soruşturmada 4 belediye çalışanının ifadesine başvurulmuştu.

WHATSAPP YAZIŞMALARINI REDDETTİ

Dede, WhatsApp üzerinden 16 yaşındaki bir kız çocuğuyla aralarında geçtiği öne sürülen yazışmaları reddetti. Sosyal medya hesaplarının başka kişiler tarafından da kullanıldığını ve uygulamanın belediyeye ait iletişim araçlarında açık olduğunu ileri süren Dede'nin bu iddiası, ifadelerine başvurulan 4 belediye personeli tarafından doğrulanmadı. Söz konusu iletişim araçları ve çalışanların telefonları incelenmek üzere el konuldu.

BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZIYLA TUTUKLANDI

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada 8 Şubat'ta ifadeye çağrıldı. 9 Şubat'ta hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazının ardından tekrar ifadeye çağrılarak "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı.

MAĞDUR TUANA ELİF TORUN ŞÜPHEL BİR KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Davada dikkat çeken bir gelişme de mağdurun akıbetiyle ilgili yaşandı. Hasbi Dede hakkındaki cinsel taciz davasının mağduru lise öğrencisi Tuana Elif Torun, şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetti.