Hasan Ufuk Çakır kimdir? CHP'den ihraç edilmesi neden istendi?

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından partisinden istifa etti. MYK'nın sevk kararını açıklayan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, sürecin Parti Meclisi'nde oylanacağını belirtti.

HASAN UFUK ÇAKIR KİMDİR?

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP içinde özellikle son dönemde yaptığı sert çıkışlarla dikkat çeken bir isimdi. Parti içi muhalefet çizgisinde duran Çakır, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle biliniyor ve parti yönetimine yönelik eleştirilerini kamuoyunda açık şekilde dile getiriyordu. Çakır, Meclis'teki komisyon toplantısında yaptığı çıkışla gündeme gelmiş, Halk TV'de kendisi hakkında "sabıkalı" ifadesinin kullanıldığını söyleyerek buna tepki göstermiş, CHP'li milletvekillerinin sessiz kaldığını belirterek protesto ettiğini ifade etmişti.

HASAN UFUK ÇAKIR NEDEN İHRAÇ EDİLMEK İSTENİYOR?

CHP Sözcüsü Zeynel Emre'nin açıklamasına göre MYK, Hasan Ufuk Çakır'ı kesin ihraç talebiyle Parti Meclisi'ne sevk etti. Bu kararın alınmasında, Çakır'ın Meclis'teki toplantıda parti milletvekillerine yönelik sert tepkileri ve sonrasında yaptığı basın açıklamalarının etkili olduğu belirtildi. Çakır'ın "sabıkalı" ifadesi üzerinden başlattığı tartışma, parti içindeki iletişim ve disiplin mekanizmalarını yeniden gündeme taşımış, özellikle Halk TV'ye yönelik eleştirileri ve bazı CHP yöneticilerini işaret eden sözleri parti yönetiminde rahatsızlık yaratmıştı.

Kendisini parti içinde bazı isimlere rakip olarak gördüğünü söyleyen Çakır, ihraç edilmesi hâlinde bunun yalnızca kendisine değil Mersin'deki yüzbinlerce seçmene yönelik bir karar gibi algılanacağını dile getirdi. İhraç talebinin ardından sosyal medya hesabından kendi iradesiyle istifa ettiğini duyuran Çakır, tüm detayları basın toplantısında açıklayacağını belirtti.