Hangisi bir deyim değildir? Süt dökmüş kediye dönmek, İğne yutmuş maymuna dönmek, Sudan çıkmış balığa dönmek, Far görmüş tavşana dönmek

Hangisi bir deyim değildir? Süt dökmüş kediye dönmek, İğne yutmuş maymuna dönmek, Sudan çıkmış balığa dönmek, Far görmüş tavşana dönmek
Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde izleyicilerin ilgisini çeken sorular ekrana geldi. Sorulara verilen yanıtlar, sadece yarışmacıların değil, ekran başındaki izleyicilerin de dikkatini çekti. Yarışmacının ne cevap vereceği merak konusu olurken, birçok kişi doğru cevabı öğrenmek için araştırma yapma gereği duydu. Eğlenceli ve öğretici formatıyla öne çıkan yarışma, izleyenlere aynı zamanda bilgi dolu anlar yaşatıyor. Hangisi bir deyim değildir (Kim Milyoner Olmak İster)?

Programın son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerde büyük bir ilgi yarattı. Yarışmacının kararını bekleyen seyirciler, bir yandan da cevapların doğruluğunu kendileri kontrol etmeye çalıştı. Öğretici bir eğlence sunan Kim Milyoner Olmak İster, ekran başındakilere yarışmacı gibi düşünme fırsatı veriyor. Bu durum, programı sıradan bir bilgi yarışmasından öteye taşıyor.Peki, Hangisi bir deyim değildir (Kim Milyoner Olmak İster)?

HANGİSİ BİR DEYİM DEĞİLDİR (KİM MİLYONER OLMAK İSTER)?

A: Süt dökmüş kediye dönmek,

B: Sudan çıkmış balığa dönmek,

C: İğne yutmuş maymuna dönmek,

D: Far görmüş tavşana dönmek

Cevap : D

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller sunan efsanevi yarışma, atv ekranlarında heyecanını sürdürüyor! Toplamda 13 sorudan oluşan yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'nin sahibi oluyor.

Yarışma boyunca belirli aşamalarda önemli baraj soruları bulunuyor. İlk önemli baraj olan 2. soruda 5.000 ₺, 7. soruda ise 50.000 ₺ kazanılıyor. Son soruya kadar ilerleyenler, 13. soruyu doğru bilerek büyük ödülü kazanma şansını yakalıyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, son geçilen baraj ödülü yarışmacıya veriliyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada çekilerek en son doğru bildiği sorunun ödülünü alabiliyor.

Bu benzersiz formatıyla Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere hem bilgi hem de heyecan dolu anlar yaşatıyor!

Osman DEMİR
