Hangi ünlüler gözaltına alındı (tam liste) son dakika! Ünlülere operasyon...

İstanbul’da gerçekleştirilen operasyon, magazin ve sosyal medya dünyasında şok etkisi yarattı. Gece saatlerinde yapılan baskınlarla birlikte birçok tanınmış ismin gözaltına alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Soruşturmanın kapsamı ve ortaya çıkan liste ise merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gece mekanlarında yapılan aramaların ardından Kısmetse Olur programıyla adını duyuran Cansel Ayanoğlu, oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı, Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'nin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

ÜNLÜLER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan 4 işletmede yapılan aramalarda, "kasten yaralama" suçundan aranan bir şüpheli yakalanarak polis merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında gece saatlerinde Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.

İŞTE 17 KİŞİLİK TAM LİSTE:

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 isim belli oldu. 17 kişilik gözaltı listesi şöyle: