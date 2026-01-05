Haberler

Haluk Şentürk neden gözaltına alındı? Haluk Şentürk kimdir, kimin menajerliğini yapıyor?

Haluk Şentürk neden gözaltına alındı? Haluk Şentürk kimdir, kimin menajerliğini yapıyor?
Güncelleme:
Sanat dünyasında birçok ünlü isimle çalışan menajer Haluk Şentürk, yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gelişmenin ardından Şentürk'ün hayatı ve kariyeri kamuoyunun dikkatini çekti.

Hadise ve Gülşen gibi popüler sanatçıların menajerliğini üstlenen Haluk Şentürk'ün, soruşturma kapsamında gözaltına alınması magazin ve haber gündeminde geniş yer buldu. Bu gelişmeyle birlikte "Haluk Şentürk kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?" soruları merak konusu oldu.

HALUK ŞENTÜRK KİMDİR?

Haluk Şentürk, Türkiye'de müzik ve magazin dünyasında uzun yıllardır faaliyet gösteren tanınmış bir menajerdir. Pek çok ünlü sanatçının kariyer yönetimini üstlenen Şentürk, sektördeki etkili isimler arasında yer almaktadır. Doğum tarihi, yaşı ve özel hayatına dair detaylar kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

HALUK ŞENTÜRK HANGİ SANATÇILARLA ÇALIŞTI?

Haluk Şentürk'ün menajerliğini yaptığı veya kariyer danışmanlığı sunduğu sanatçılar arasında Türk müziğinin önde gelen isimleri bulunmaktadır. Bugüne kadar çalıştığı isimler arasında şunlar yer alıyor:

• Deniz Seki

• Linet

• Aşkın Nur Yengi

• Rober Hatemo

• Sinan Özen

• Kuşum Aydın (Muharrem Aydın)

• Bülent Ersoy

• Gülşen

• Yıldız Tilbe

• Levent Yüksel

• Merve Özbey

• Emre Altuğ

• Haluk Levent

• Aleyna Tilki

• Hadise

Bu geniş sanatçı portföyü, Şentürk'ün müzik sektöründeki güçlü konumunu ortaya koymaktadır.

HALUK ŞENTÜRK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Hadise, Gülşen, Deniz Seki ve Aşkın Nur Yengi gibi birçok tanınmış sanatçının menajerliğini yapan Haluk Şentürk'ün, yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi makamlarca henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Evinde gözaltına alınan Şentürk'ün adliyeye götürüldüğü kaydedildi.

