Hakkari okullar tatil mi, 14 Nisan Salı Hakkari'de okul yok mu (HAKKARİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

14 Nisan Salı günü Hakkari genelinde yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle gözler Hakkari Valiliği’nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. “Hakkari okullar tatil mi?” ve “Hakkari’de bugün okul yok mu?” aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

Hakkâri – 14 Nisan Salı Hava Durumu

Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı illerinden Hakkâri’de 14 Nisan Salı günü hava şartlarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Nisan ayı genelinde bölgede soğuk ve bulutlu havanın etkili olduğu bilinirken, bu tarihte de benzer bir tablo öne çıkıyor.

Genel Durum

Meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde çok bulutlu ve yer yer yağış ihtimali bulunan bir hava bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görülebilir.

Sıcaklık

Günün en yüksek sıcaklığı: yaklaşık 6–8°C

Gece en düşük sıcaklık: 0°C civarı ve altı

Nisan ortası için ortalama değerlerin düşük seyretmesi dikkat çekiyor. Ayın bu döneminde Hakkâri’de gündüz sıcaklıklarının genellikle 8°C civarında, gece ise sıfır dereceye yakın olduğu biliniyor.

Yağış ve Bulutluluk

Gün boyunca yoğun bulutluluk hakim

çYağış ihtimali orta seviyede

Yüksek kesimlerde kar ihtimali sürüyor

Nisan ayında bölgede yağışlı gün sayısının yüksek olması nedeniyle aralıklı yağışlar olağan kabul ediliyor.

Rüzgâr ve Nem

Rüzgâr: Hafif, zaman zaman orta kuvvette

Nem oranı: yüksek (yaklaşık %80–90)

Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis ihtimali bulunuyor

Uyarılar

Yetkililer, özellikle gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesi nedeniyle:

Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması

Yüksek kesimlerde seyahat edeceklerin hava koşullarını takip etmesi gerektiğini belirtiyor

14 Nisan Salı günü Hakkâri’de soğuk, bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava beklenmektedir. Bahar ayına rağmen kış koşullarının etkisini sürdürmesi, özellikle sabah ve gece saatlerinde yaşamı zorlaştırabilir. Bölge halkının tedbirli olması önerilmektedir.