Hakkari okullar tatil mi, 14 Nisan Salı Hakkari'de okul yok mu (HAKKARİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Hakkari’de etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler “Hakkari okullar tatil mi, 14 Nisan Salı Hakkari’de okul yok mu?” sorusuna yanıt arıyor. Hakkari Valiliği’nin kar tatiline ilişkin yapacağı resmi açıklama merakla beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer alıyor.
Hakkâri – 14 Nisan Salı Hava Durumu
Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı illerinden Hakkâri’de 14 Nisan Salı günü hava şartlarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Nisan ayı genelinde bölgede soğuk ve bulutlu havanın etkili olduğu bilinirken, bu tarihte de benzer bir tablo öne çıkıyor.
Genel Durum
Meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde çok bulutlu ve yer yer yağış ihtimali bulunan bir hava bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görülebilir.
Sıcaklık
Günün en yüksek sıcaklığı: yaklaşık 6–8°C
Gece en düşük sıcaklık: 0°C civarı ve altı
Nisan ortası için ortalama değerlerin düşük seyretmesi dikkat çekiyor. Ayın bu döneminde Hakkâri’de gündüz sıcaklıklarının genellikle 8°C civarında, gece ise sıfır dereceye yakın olduğu biliniyor.
Yağış ve Bulutluluk
Gün boyunca yoğun bulutluluk hakim
çYağış ihtimali orta seviyede
Yüksek kesimlerde kar ihtimali sürüyor
Nisan ayında bölgede yağışlı gün sayısının yüksek olması nedeniyle aralıklı yağışlar olağan kabul ediliyor.
Rüzgâr ve Nem
Rüzgâr: Hafif, zaman zaman orta kuvvette
Nem oranı: yüksek (yaklaşık %80–90)
Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis ihtimali bulunuyor
Uyarılar
Yetkililer, özellikle gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesi nedeniyle:
Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması
Yüksek kesimlerde seyahat edeceklerin hava koşullarını takip etmesi gerektiğini belirtiyor
14 Nisan Salı günü Hakkâri’de soğuk, bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava beklenmektedir. Bahar ayına rağmen kış koşullarının etkisini sürdürmesi, özellikle sabah ve gece saatlerinde yaşamı zorlaştırabilir. Bölge halkının tedbirli olması önerilmektedir.
HAKKARİ OKULLAR TATİL Mİ?
14 Nisan Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.