Kırklareli Adliyesi'nde Kadastro Mahkemesi Hakimi olarak görev yapan Burçay Şimşek, hayatını kaybetti. Peki, Hakim Burçay Şimşek kimdir? Burçay Şimşek neden öldü, kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde.

HAKİM BURÇAY ŞİMŞEK KİMDİR?

Kırklareli Adliyesi'nde Kadastro Mahkemesi Hakimi olarak görev yapan Burçay Şimşek, genç yaşına rağmen hukuk camiasında saygın bir isim olarak tanınıyordu. Kırklareli Adliyesi'ndeki çalışma arkadaşları ve hukuk çevresi tarafından örnek bir meslektaş olarak bilinen Şimşek, adaletin sağlanmasına verdiği önem ve üstün profesyonel yaklaşımı ile dikkat çekiyordu.

Hukuk kariyerine hızlı bir şekilde ilerleyen Burçay Şimşek, görev yaptığı Kadastro Mahkemesi'nde, özellikle gayrimenkul ve kadastro davalarında etkin ve titiz bir hakim olarak hizmet vermişti. Genç yaşına rağmen gösterdiği sorumluluk bilinci ve adalet duygusu, meslektaşları tarafından takdirle karşılanıyordu.

BURÇAY ŞİMŞEK NEDEN ÖLDÜ?

Kırklareli Adliyesi'nde görev yaparken tedavi gördüğü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Burçay Şimşek'in vefat nedeni kalp krizi olarak açıklandı. Genç yaşta ani vefatı, hem adliye personeli hem de geniş hukuk camiasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Kırklareli Baro Başkanlığı, Şimşek'in vefatı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kıymetli meslektaşımız; Kırklareli Adliyesi Hâkimlerinden Burçay Şimşek'in vefatını öğrenmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve hukuk camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

Şimşek'in ani ölümü, adliye çalışanları arasında şok etkisi yarattı ve sosyal medyada da meslektaşları tarafından yoğun taziye mesajları paylaşıldı.

BURÇAY ŞİMŞEK KAÇ YAŞINDAYDI?

Genç yaşta hayatını kaybeden Burçay Şimşek, 30 yaşındaydı. Henüz kariyerinin başında olan Şimşek'in vefatı, meslektaşları ve hukuk camiası için büyük bir kayıp olarak değerlendirildi.