HABAŞ'ın patronu kim, Mehmet Rüştü Başaran kimdir?

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HABAŞ'ın patronu, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran. Elazığ doğumlu iş insanı Başaran, babası Hamdi Başaran'ın 1956'da kurduğu şirketi demir çelikten enerjiye, bankacılıktan otomotive kadar pek çok alanda faaliyet gösteren dev bir sanayi grubuna dönüştürdü. İşte Mehmet Rüştü Başaran ve HABAŞ'a ilişkin merak edilenler.

HABAŞ'IN PATRONU KİM?

HABAŞ'ın patronu Mehmet Rüştü Başaran. Başaran, HABAŞ Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Aynı zamanda grubun bünyesindeki Anadolubank'ın yönetim kurulu başkanı ve ortakları arasında yer alıyor.

MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN KİMDİR?

Mehmet Rüştü Başaran, Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinden biri. 1946 ya da 1947 yılında Elazığ'da doğan Başaran, eğitimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tamamladı. Babası Hamdi Başaran'ın kurduğu şirkette çalışmaya başlayan Mehmet Rüştü Başaran, şirketin demir çelik sektörüne girmesinde önemli rol oynadı. 1987 yılında babasının hayatını kaybetmesinin ardından şirketin yönetimini devralan Başaran, HABAŞ'ı Türkiye'nin en büyük çelik üreticileri arasına taşıdı.

MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Rüştü Başaran'ın 1946 ya da 1947 doğumlu olduğu biliniyor. Buna göre Başaran'ın 79 ya da 80 yaşında olduğu belirtiliyor.

MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN NERELİ?

Mehmet Rüştü Başaran, Elazığ doğumlu. Babası Hamdi Başaran ise 1913'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde doğmuş, 1930'larda Elazığ'a yerleşmişti.

HABAŞ NE ZAMAN KURULDU?

HABAŞ'ın temelleri, Hamdi Başaran'ın 1956 yılında İstanbul'da kurduğu Topkapı Oksijen Fabrikası ile atıldı. Şirket, 1967 yılında hava ayrıştırma tesisini devreye alarak HABAŞ adını aldı. 1969 yılında kurulan HABAŞ Endüstri Tesisleri ile Türkiye'de ilk sınai gaz tüpü üretildi. 1987 yılında ise Aliağa'daki demir çelik tesisi faaliyete geçti.

HABAŞ HANGİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTERİYOR?

HABAŞ Grubu'nun faaliyet gösterdiği başlıca alanlar şöyle:

Sınai ve tıbbi gazlar

Demir çelik üretimi

Enerji üretimi

Bankacılık (Anadolubank)

Otomotiv ve motosiklet

Gemi inşa

Ağır makine ve ekipman üretimi

Grup, 1997 yılında Anadolubank'ı satın aldı. 2021 yılında ise Tuzla'daki Yıldız Tersanesi'ni bünyesine kattı. Manisa'da ticari araç ve otobüs üretimi yapan grup, bazı yabancı motosiklet markalarının Türkiye temsilciliğini de yürütüyor.

MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN'IN SERVETİ NE KADAR?

Forbes'un 2018 yılında yayımladığı dünyanın en zenginleri listesinde Mehmet Rüştü Başaran'ın serveti 1,1 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Başaran, uzun yıllardır Türkiye'nin en zenginleri listesinde yer alıyor.

HABAŞ FABRİKASINDA NE OLDU?

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi'nde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.