Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 8 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 8 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Güncelleme:
Gümüş piyasasında hareketlilik devam ederken, yatırımcıların odağı güncel fiyatlara ve yön arayışına çevrilmiş durumda. "Gram gümüş bugün ne kadar oldu?" ve "Fiyatlarda yükseliş mi yoksa düşüş mü bekleniyor?" soruları, piyasayı yakından takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Anlık dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde, alım–satım planlarını doğru belirlemek isteyen yatırımcıların piyasayı dikkatle izlemeleri büyük önem taşıyor. Peki, gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları!

Altın piyasasındaki dalgalanmaların gümüş fiyatlarına yansımasıyla birlikte, yatırımcıların gümüşe olan ilgisi yeniden yükselişe geçti. Ekonomik verilere bağlı olarak artan güvenli liman arayışı, "Gram gümüş bugün kaç TL?" ve "1 gram gümüşün fiyatı ne kadar?" sorularını gündemin üst sıralarına taşıdı. Gümüşteki son durum ve piyasaya ilişkin güncel beklentiler, yatırım stratejilerini şekillendirmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

8 Aralık 2025 itibarıyla gram gümüş fiyatı 79,94 TL seviyesinde işlem görüyor. Açılışı 79,81 TL olan gram gümüş, gün içinde dar bir bantta hareket etse de son bir ayda gösterdiği güçlü yükselişle dikkat çekiyor. Gümüş, 5 Aralık'ta 81,13 TL ile aylık zirvesine yaklaşırken, 10 Kasım'da görülen 65,69 TL'lik dip seviyeden bu yana önemli bir değer artışı kaydetmiş durumda. Altın ve döviz piyasalarındaki oynaklık, gümüşün de kısa sürede yön değiştirmesine neden olabiliyor.

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ/DEĞİŞİM GÖSTERDİ?

Gram gümüş, son 24 saat içinde %0,11 oranında sınırlı bir değişim gösterirken; haftalık bazda %1,16, aylık bazda ise %21,64 oranında yükseliş kaydetti. Yıllık artış oranı ise dikkat çekici bir seviyede: %130,56. Bu veriler, gümüşün özellikle son aylarda güçlü bir yukarı yönlü trend izlediğini gösteriyor. Fiyat hareketlerinde zaman zaman hızlı dalgalanmalar görüldüğü için yatırımcıların anlık verileri takip etmesi önem taşıyor.

GÜMÜŞ YATIRIMININ RİSKLERİ

Gümüş, erişilebilir fiyatı ve sanayide geniş kullanım alanı nedeniyle yoğun ilgi görse de yüksek volatilitesi ile bilinen bir yatırım aracı. Küresel ekonomik veriler, ons gümüş hareketleri ve döviz kuru değişimleri fiyatları kısa sürede sert şekilde etkileyebiliyor. Bu nedenle gümüş yatırımı yaparken:

  • Piyasa verilerinin düzenli olarak takip edilmesi,
  • Risk-getiri dengesinin doğru analiz edilmesi,
  • Gerekli durumlarda uzman görüşü alınması

büyük önem taşıyor. Stratejik ve kontrollü adımlar atan yatırımcılar için gümüş, portföy çeşitlendirmesinde değerli bir seçenek olmaya devam ediyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
