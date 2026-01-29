Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 29 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda devam eden belirsizlik ve temkinli görünüm, yatırımcıların rotasını yeniden gümüşe çevirdi. Fiyatlardaki dalgalı seyir, gümüşün kısa ve orta vadeli görünümüne yönelik beklentileri gündeme taşırken, ekonomik veriler ve piyasa sinyalleri yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

29 Ocak itibarıyla piyasalardan alınan güncel verilere göre gram gümüş fiyatlarında yukarı yönlü seyrin devam ettiği görülüyor. Anlık işlemlerde 1 gram gümüş alışta 166,23 TL, satışta ise 166,33 TL seviyesinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 162,47 TL seviyesinden yapan gram gümüşteki yükseliş, yatırımcıların gümüş piyasasına olan ilgisini artırmış durumda. Günlük bazda kaydedilen %2,37'lik artış, fiyatlardaki hareketliliğin sürdüğüne işaret ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Alış Fiyatı: 166,23 TL

Satış Fiyatı: 166,33 TL

Önceki Kapanış: 162,47 TL

Günlük Değişim: %2,37

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte son dönemde hız kazanan yükselişin ardından kısa vadede dalgalı bir seyrin görülebileceğine dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki oynaklık ve emtia piyasalarındaki genel yön arayışı, gümüş fiyatlarını etkileyen temel unsurlar arasında yer alıyor.