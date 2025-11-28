Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 28 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın piyasasındaki hareketler, gümüş fiyatlarını da yakından etkiliyor. Ekonomik gelişmeler ve yatırımcı ilgisindeki artış, gümüş talebini yükseltiyor. "Bugün gram gümüş ne kadar?" ve "1 gram gümüş kaç TL?" soruları tekrar gündeme gelirken, gümüşteki son durum ve piyasa güncellemeleri haberimizin devamında sizleri bekliyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Bugün gram gümüşün alış fiyatı 73,83 TL, satış fiyatı ise 73,92 TL seviyesinde bulunuyor. Bu fiyatlar, yatırımcıların gümüş alım ve satım işlemlerinde geçerli olan güncel değerleri yansıtıyor. Gram gümüş, özellikle bireysel yatırımcılar için portföy çeşitlendirmesinde tercih edilen bir değerli metal olarak öne çıkıyor ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak günlük dalgalanmalar gösterebiliyor.

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ/DEĞİŞİM GÖSTERDİ?

Önceki kapanış fiyatı 72,92 TL olan gram gümüş, bugünkü alış fiyatına göre yaklaşık %1,37 oranında bir artış göstermiş durumda. Bu artış, hem yatırımcı ilgisinin artmasından hem de ekonomik ve piyasa koşullarındaki gelişmelerden kaynaklanabiliyor. Gümüş fiyatlarındaki bu tür değişimler, kısa vadeli dalgalanmalara açık olmasına rağmen uzun vadede yatırımcılar için önemli fırsatlar sunabiliyor.

GÜMÜŞ YATIRIMININ RİSKLERİ

Gümüş, portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için popüler seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Altına kıyasla daha erişilebilir fiyatı, bireysel yatırımcıların ilgisini artırıyor.

Sanayideki yaygın kullanımı, gümüşe olan talebin sürekli canlı kalmasına ve fiyatların desteklenmesine katkı sağlıyor. Ancak gümüş, altına göre daha oynak bir yapıya sahip; kısa vadede ani fiyat dalgalanmaları görülebiliyor.

Bu nedenle yatırımcıların piyasayı dikkatle takip etmeleri, riskleri doğru analiz etmeleri ve gerekirse finansal danışmanlardan destek almaları önem taşıyor. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde alternatif bir yatırım aracı olarak değerlendirilen gümüş, temkinli ve bilinçli bir stratejiyle portföye değer katabiliyor.