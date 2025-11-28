Haberler

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 28 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 28 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüş piyasasında dalgalanmalar devam ediyor. Yatırımcılar, "Bugün gram gümüş ne kadar?" ve "Gümüş fiyatları hangi yönde ilerliyor?" sorularının yanıtlarını araştırarak fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Peki, gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 28 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın piyasasındaki hareketler, gümüş fiyatlarını da yakından etkiliyor. Ekonomik gelişmeler ve yatırımcı ilgisindeki artış, gümüş talebini yükseltiyor. "Bugün gram gümüş ne kadar?" ve "1 gram gümüş kaç TL?" soruları tekrar gündeme gelirken, gümüşteki son durum ve piyasa güncellemeleri haberimizin devamında sizleri bekliyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Bugün gram gümüşün alış fiyatı 73,83 TL, satış fiyatı ise 73,92 TL seviyesinde bulunuyor. Bu fiyatlar, yatırımcıların gümüş alım ve satım işlemlerinde geçerli olan güncel değerleri yansıtıyor. Gram gümüş, özellikle bireysel yatırımcılar için portföy çeşitlendirmesinde tercih edilen bir değerli metal olarak öne çıkıyor ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak günlük dalgalanmalar gösterebiliyor.

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 28 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ/DEĞİŞİM GÖSTERDİ?

Önceki kapanış fiyatı 72,92 TL olan gram gümüş, bugünkü alış fiyatına göre yaklaşık %1,37 oranında bir artış göstermiş durumda. Bu artış, hem yatırımcı ilgisinin artmasından hem de ekonomik ve piyasa koşullarındaki gelişmelerden kaynaklanabiliyor. Gümüş fiyatlarındaki bu tür değişimler, kısa vadeli dalgalanmalara açık olmasına rağmen uzun vadede yatırımcılar için önemli fırsatlar sunabiliyor.

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 28 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞ YATIRIMININ RİSKLERİ

Gümüş, portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için popüler seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Altına kıyasla daha erişilebilir fiyatı, bireysel yatırımcıların ilgisini artırıyor.

Sanayideki yaygın kullanımı, gümüşe olan talebin sürekli canlı kalmasına ve fiyatların desteklenmesine katkı sağlıyor. Ancak gümüş, altına göre daha oynak bir yapıya sahip; kısa vadede ani fiyat dalgalanmaları görülebiliyor.

Bu nedenle yatırımcıların piyasayı dikkatle takip etmeleri, riskleri doğru analiz etmeleri ve gerekirse finansal danışmanlardan destek almaları önem taşıyor. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde alternatif bir yatırım aracı olarak değerlendirilen gümüş, temkinli ve bilinçli bir stratejiyle portföye değer katabiliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da derbi için dev prim! Futbolcular bayram edecek

Derbi öncesi aldığı karar futbolculara bayram ettirecek
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Galatasaray'da derbi için dev prim! Futbolcular bayram edecek

Derbi öncesi aldığı karar futbolculara bayram ettirecek
Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay'a atandı

Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcının görev yeri değişti
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Yer: İstanbul! Düğün salonunda gizli kamera skandalı

Kadınlar buldu! İstanbul'daki düğün salonunda gizli kamera skandalı
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
5 yıl hapsi istenen CZN Burak hakkında mahkeme kararını verdi

5 yıl hapsi isteniyordu! CZN Burak hakkında karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.