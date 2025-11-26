Haberler

Güncelleme:
Gümüş piyasasında dalgalanma devam ediyor. Yatırımcılar, "Bugün gram gümüş kaç TL?" ve "Gümüş fiyatları ne durumda?" sorularına yanıt arayarak piyasa gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki, gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 26 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın piyasasındaki hareketler, gümüş fiyatlarını da etkiliyor. Ekonomik gelişmeler ve artan talep, yatırımcıların ilgisini gümüşe çekiyor. "Bugün gram gümüş ne kadar?" ve "1 gram gümüş kaç TL?" soruları yeniden gündeme gelirken, gümüşteki son durum ve piyasa güncellemeleri haberimizin devamında.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Bugün 1 gram gümüşün alış fiyatı 70,87 TL, satış fiyatı ise 70,92 TL seviyesinde. Yani gümüş almak isteyenler 70,92 TL üzerinden işlem yapabilirken, satış yapmak isteyenler 70,87 TL üzerinden satış gerçekleştirebiliyor. Bu rakamlar, piyasadaki güncel değerleri ve yatırımcıların işlem yapabileceği fiyat aralığını gösteriyor.

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ GÖSTERDİ?

Gümüşün önceki kapanış fiyatı 70,1858 TL idi. Bugünkü alış fiyatıyla karşılaştırıldığında yaklaşık 1,05 TL artış gözlemleniyor. Bu da gümüşün değerinde %1,05'lik bir yükseliş anlamına geliyor. Yani kısa vadede gümüş fiyatı, yatırımcılar açısından pozitif bir hareket sergilemiş durumda.

GÜMÜŞ YATIRIMININ RİSKLERİ

Gümüş, portföy çeşitlendirmesi yapmak isteyen yatırımcılar için öne çıkan bir yatırım aracı olarak dikkat çekiyor. Altına göre daha erişilebilir fiyatı, bireysel yatırımcıların ilgisini artırıyor.

Sanayideki yaygın kullanımı, gümüşe olan talebin sürekli canlı kalmasına ve fiyatların desteklenmesine katkı sağlıyor. Bununla birlikte, gümüş altına kıyasla daha dalgalı bir yapıya sahip; kısa vadede ani fiyat değişimleri görülebiliyor.

Bu nedenle yatırımcıların piyasayı yakından izlemeleri, riskleri doğru değerlendirmeleri ve gerekirse finansal uzmanlardan destek almaları önem taşıyor. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde alternatif bir yatırım aracı olarak değerlendirilen gümüş, temkinli ve bilinçli yaklaşıldığında portföye değer katabiliyor.

