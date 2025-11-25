Haberler

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 25 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 25 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüş piyasasında dalgalanma devam ediyor. Yatırımcılar, "Bugün gram gümüş kaç TL?" ve "Gümüş fiyatları ne durumda?" sorularına yanıt arayarak piyasa gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki, gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 25 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın piyasasındaki dalgalanmalar, gümüş fiyatlarını da yakından etkiliyor. Ekonomik gelişmeler ve yükselen talep, yatırımcıları gümüşe yönlendiriyor. "Bugün gram gümüş ne kadar?" ve "1 gram gümüş kaç TL oldu?" soruları yeniden gündeme gelirken, gümüşteki son fiyatlar ve piyasa güncellemeleri haberimizin devamında.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Bugün 1 gram gümüş, anlık olarak 70,26 TL seviyesinde işlem görüyor. Açılış fiyatı 70,11 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu da gümüşün gün içinde istikrarlı bir performans sergilediğini gösteriyor. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri için bu fiyat, gümüşün kısa vadeli dalgalanmalarına rağmen hala önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 25 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ GÖSTERDİ?

Gümüş, son 24 saat içerisinde %0,21 oranında artış gösterdi. Haftalık bazda değerlendirildiğinde ise %1,54 artış söz konusu. Aylık performansına bakıldığında, gümüş fiyatları %7,08 oranında yükselmiş durumda. Yıllık değişim açısından bakıldığında ise gümüş, %108,43 gibi dikkat çekici bir artış göstermiş bulunuyor.

Özetle, gümüş kısa vadede küçük dalgalanmalar yaşasa da, hem haftalık hem de aylık ve yıllık bazda yatırımcıya değer kazandıran bir performans sergiliyor. Bu yükselişler, ekonomik belirsizlikler ve yatırımcı talebi ile destekleniyor.

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 25 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞ YATIRIMININ RİSKLERİ

Gümüş, portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Altına kıyasla daha uygun fiyatı, bireysel yatırımcıların ilgisini artırıyor.

Sanayideki geniş kullanım alanı, gümüşe olan talebin canlı kalmasını ve fiyatların desteklenmesini sağlıyor. Ancak gümüş, altına göre daha dalgalı bir yapıya sahip; kısa vadede ani fiyat değişimleri görülebiliyor.

Bu nedenle yatırımcıların piyasayı yakından takip etmeleri, riskleri doğru şekilde değerlendirmeleri ve gerekirse finansal danışmanlardan destek almaları büyük önem taşıyor. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde alternatif yatırım aracı olarak değerlendirilen gümüş, temkinli ve bilinçli yaklaşıldığında portföye değer katıyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kompresörle ölüme ilişkin soruşturmada 3 hastane çalışanı açığa alındı

Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Vahşette 3 kişi açığa alındı
Premier Lig'de şok olay: Takım arkadaşını tokatladı

Premier Lig'de şok olay: Takım arkadaşını tokatladı
Yatırımda rota değişti, arsa değerinin en çok arttığı 10 il belli oldu

Arsa değerinin en çok arttığı 10 kenti tahmin dahi edemeyeceksiniz
Yurdun penceresinden düşerek ölen Mizgin'in son paylaşımı dikkat çekti

Şüpheli şekilde ölen üniversiteli Mizgin'in son paylaşımı dikkat çekti
Kompresörle ölüme ilişkin soruşturmada 3 hastane çalışanı açığa alındı

Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Vahşette 3 kişi açığa alındı
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama geldi
Shakira'ya kırmızı halıda şok! Bir anda gelip eteğine yapıştı

Shakira'ya çocuklarının yanında şok! Yaptığına kimse anlam veremedi
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Trafikte seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti

Seyir halindeki araca isabet etti! Korku dolu anlar kamerada
Oyuna giren Enes Ünal, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi

Oyuna girdi, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi
Nereden nereye! Süper Lig'de formasını giydiği takımın stadyumunda şimdi köfte ekmek satıyor

Süper Lig'de oynuyordu! Şimdiyse o statta köfte ekmek satıyor
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Bakan Işıkhan duyurdu! Kanser ilacı dahil 15 ilaç daha geri ödeme listesinde

Kanser ilacı dahil 15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.