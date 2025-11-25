Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 25 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın piyasasındaki dalgalanmalar, gümüş fiyatlarını da yakından etkiliyor. Ekonomik gelişmeler ve yükselen talep, yatırımcıları gümüşe yönlendiriyor. "Bugün gram gümüş ne kadar?" ve "1 gram gümüş kaç TL oldu?" soruları yeniden gündeme gelirken, gümüşteki son fiyatlar ve piyasa güncellemeleri haberimizin devamında.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Bugün 1 gram gümüş, anlık olarak 70,26 TL seviyesinde işlem görüyor. Açılış fiyatı 70,11 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu da gümüşün gün içinde istikrarlı bir performans sergilediğini gösteriyor. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri için bu fiyat, gümüşün kısa vadeli dalgalanmalarına rağmen hala önemli bir referans noktası oluşturuyor.

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ GÖSTERDİ?

Gümüş, son 24 saat içerisinde %0,21 oranında artış gösterdi. Haftalık bazda değerlendirildiğinde ise %1,54 artış söz konusu. Aylık performansına bakıldığında, gümüş fiyatları %7,08 oranında yükselmiş durumda. Yıllık değişim açısından bakıldığında ise gümüş, %108,43 gibi dikkat çekici bir artış göstermiş bulunuyor.

Özetle, gümüş kısa vadede küçük dalgalanmalar yaşasa da, hem haftalık hem de aylık ve yıllık bazda yatırımcıya değer kazandıran bir performans sergiliyor. Bu yükselişler, ekonomik belirsizlikler ve yatırımcı talebi ile destekleniyor.

GÜMÜŞ YATIRIMININ RİSKLERİ

Gümüş, portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Altına kıyasla daha uygun fiyatı, bireysel yatırımcıların ilgisini artırıyor.

Sanayideki geniş kullanım alanı, gümüşe olan talebin canlı kalmasını ve fiyatların desteklenmesini sağlıyor. Ancak gümüş, altına göre daha dalgalı bir yapıya sahip; kısa vadede ani fiyat değişimleri görülebiliyor.

Bu nedenle yatırımcıların piyasayı yakından takip etmeleri, riskleri doğru şekilde değerlendirmeleri ve gerekirse finansal danışmanlardan destek almaları büyük önem taşıyor. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde alternatif yatırım aracı olarak değerlendirilen gümüş, temkinli ve bilinçli yaklaşıldığında portföye değer katıyor.