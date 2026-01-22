Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 22 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalardaki belirsizlik ve temkinli hava, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini yeniden artırıyor. Fiyatlarda süren dalgalanma, gümüşün kısa ve orta vadede hangi yönde hareket edeceği sorusunu gündeme getiriyor. Piyasalardan gelen veriler ve son gelişmeler, gümüş piyasasındaki hareketleri yakından takip edenler için kritik ipuçları sunuyor. Detaylar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

22 Ocak itibarıyla piyasalardan alınan güncel verilere göre gram gümüş fiyatlarında dalgalı bir seyir sürüyor. Anlık işlemlerde 1 gram gümüş, 131,13 TL seviyesinden işlem görüyor. Önceki kapanış 128,98 TL seviyesindeydi ve haftalık değişim %2,68, aylık değişim %38,25, yıllık değişim ise %271,27 olarak kaydedildi.

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerde %1,67 oranında değer kazandı, bu artış yatırımcıların gümüş piyasasına olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Açılış Fiyatı: 128,91 TL

Önceki Kapanış: 128,98 TL

Anlık Fiyat: 131,13 TL

24 Saatlik Değişim: %1,67

Haftalık Değişim: %2,68

Aylık Değişim: %38,25

Yıllık Değişim: %271,27

Son 1 Ayın En Yüksek Seviyesi: 133,48 TL (20.01.2026)

Son 1 Ayın En Düşük Seviyesi: 96,73 TL (24.12.2025)

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte son günlerdeki yükselişin ardından kısa vadede dalgalı bir seyir olabileceğine dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlik, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki genel görünüm, gümüş fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Yatırımcılar, güncel fiyatları yakından takip ederek temkinli adımlar atmayı sürdürüyor.