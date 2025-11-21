Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 21 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın piyasasındaki dalgalanmalar, gümüş fiyatlarını da yakından etkiliyor. Ekonomideki değişimler ve artan talep, yatırımcıları gümüşe yönlendiriyor. 'Bugün gram gümüş kaç TL?' ve '1 gram gümüş ne kadar oldu?' soruları tekrar gündemde. Gümüşteki son fiyatlar ve piyasa gelişmeleri haberimizin devamında.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Bugün gümüş piyasasında 1 gram gümüşün alış fiyatı 67,27 TL, satış fiyatı ise 67,36 TL olarak işlem görüyor. Yani bir yatırımcı bugün piyasadan 1 gram gümüş almak istediğinde 67,36 TL ödemesi gerekiyor. Alım ve satım arasındaki fark, yani spread, yatırım işlemlerinde dikkate alınması gereken küçük bir maliyet unsuru olarak öne çıkıyor. Güncel fiyat, yatırımcıların piyasayı takip etmesi ve kararlarını buna göre vermesi açısından önem taşıyor.

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ GÖSTERDİ?

Gümüş, bir önceki kapanış fiyatına göre değişimini gösteren verilere bakıldığında, önceki kapanış 68,82 TL iken bugün 67,36 TL'ye gerilemiş durumda. Bu da gümüşün yaklaşık %2,14 oranında değer kaybettiğini gösteriyor. Yani gün içerisinde gümüş fiyatında bir artış değil, düşüş gözleniyor. Yatırımcılar için bu tür değişimler, alım-satım kararlarını planlarken dikkate alınması gereken önemli bir göstergedir.

GÜMÜŞ YATIRIMININ RİSKLERİ

Gümüş, portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek sunuyor. Altına kıyasla daha ulaşılabilir fiyatı, bireysel yatırımcıların ilgisini artırıyor.

Sanayideki geniş kullanım alanı, talebin canlı kalmasını ve fiyatların desteklenmesini sağlıyor. Ancak gümüş, altına göre daha oynak bir yapıya sahip; kısa vadede önemli fiyat dalgalanmaları yaşanabiliyor.

Bu nedenle yatırımcıların piyasayı yakından takip etmesi, riskleri doğru şekilde değerlendirmesi ve gerekirse finansal danışmanlardan destek alması büyük önem taşıyor. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde alternatif bir yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş, temkinli ve bilinçli yaklaşıldığında yatırım stratejisine değer katıyor.