Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 16 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda süregelen belirsizlik, gümüşü yeniden yatırımcıların radarına taşıdı. Fiyatlarda dalgalı seyir devam ederken, gümüşe yönelik beklentiler de güçleniyor. Piyasalarda olası yön arayışı dikkatle takip edilirken, bu değerli emtiaya dair son gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (16 OCAK CUMA)

16 Ocak Cuma itibarıyla piyasalardan alınan güncel verilere göre gram gümüş fiyatlarında sınırlı düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Günün ilk işlemlerinde gram gümüş, alışta 126,24 TL, satışta ise 126,31 TL seviyelerinden işlem görüyor. Önceki kapanışın 127,71 TL olduğu göz önüne alındığında, fiyatlarda aşağı yönlü bir hareket öne çıkıyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerinde yaklaşık %1,10 oranında değer kaybı yaşadı. Bu sınırlı gerileme, piyasada kısa vadeli temkinli bir seyrin etkili olduğuna işaret ediyor.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL GÖRÜNÜM (16 OCAK CUMA)

Alış: 126,24 TL

Satış: 126,31 TL

Önceki Kapanış: 127,71 TL

24 Saatlik Değişim: %-1,10

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte kısa vadede dalgalı seyrin sürebileceğine dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki genel görünüm, gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcıların, ani fiyat değişimlerine karşı güncel verileri yakından takip ederek temkinli hareket etmeleri öneriliyor.