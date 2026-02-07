Haberler

Gümüşte büyük düşüş: Gümüş fiyatları! 7 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Güncelleme:
Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve dalgalı görünüm, yatırımcı davranışlarında temkinli bir duruşu beraberinde getiriyor. Risk iştahının zayıfladığı bu süreçte güvenli liman arayışı öne çıkarken, gümüş hem küresel gelişmeler hem de yurt içi ekonomik dinamiklerin etkisiyle yeniden yatırımcıların dikkatini çekiyor. Peki, gümüşte büyük düşüş: Gümüş fiyatları! 7 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda belirsizliğin devam etmesi ve temkinli fiyatlamaların ağırlık kazanması, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmeyi sürdürüyor. Son dönemdeki dalgalı performansıyla öne çıkan gümüş, kısa ve orta vadeli beklentiler çerçevesinde yeniden yatırımcıların gündemine taşınmış durumda. Gümüşteki son gelişmelere dair ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (7 ŞUBAT)

7 Şubat itibarıyla gram gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareket öne çıkıyor. Piyasalardan alınan güncel verilere göre 1 gram gümüş, 108,56 TL alış, 108,67 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Bir önceki kapanışını 103,12 TL seviyesinden gerçekleştiren gram gümüşte yaşanan bu yükseliş, yatırımcıların dikkatini yeniden emtia piyasasına çevirdi. Günlük bazda kaydedilen %5,38'lik artış, gümüş fiyatlarında güçlü bir ivmeye işaret ediyor.

GÜMÜŞTE GÜNCEL DURUM (7 ŞUBAT)

Alış Fiyatı: 108,56 TL

Satış Fiyatı: 108,67 TL

Önceki Kapanış: 103,12 TL

Günlük Değişim: %5,38

GÜMÜŞ PİYASASINA GENEL BAKIŞ

Uzman değerlendirmelerine göre, gram gümüşte 7 Şubat itibarıyla görülen hızlı yükselişin ardından fiyatlarda dalgalı bir seyrin devam etmesi bekleniyor. Küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarına yönelik beklentiler, gümüş fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Yatırımcıların güncel verileri ve piyasa gelişmelerini yakından takip etmeleri önem taşıyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
