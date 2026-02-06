Gümüşte büyük düşüş: Gümüş fiyatları! 6 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda belirsizlik ortamının sürmesi ve ihtiyatlı fiyatlamaların öne çıkması, yatırımcıların güvenli liman arayışını daha da güçlendiriyor. Dalgalı seyriyle dikkat çeken gümüş, kısa ve orta vadeli beklentiler doğrultusunda yeniden yatırımcıların yakın takibine girmiş durumda. Gümüşte yaşanan hareketliliğe ilişkin detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (6 ŞUBAT)

6 Şubat itibarıyla gram gümüş fiyatlarında aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Güncel piyasa verilerine göre 1 gram gümüş, alışta 102,46 TL, satışta ise 102,63 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 103,12 TL seviyesinden yapan gram gümüşte görülen bu geri çekilme, yatırımcıların piyasadaki son gelişmeleri yakından izlemesine neden oldu. Günlük bazda %0,48 oranındaki değer kaybı, gümüş fiyatlarında temkinli seyrin sürdüğüne işaret ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM (6 ŞUBAT)

Alış Fiyatı: 102,46 TL

Satış Fiyatı: 102,63 TL

Önceki Kapanış: 103,12 TL

Günlük Değişim: %-0,48

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, 6 Şubat itibarıyla gram gümüşte görülen sınırlı düşüşün ardından kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarına yönelik beklentiler, gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcıların güncel fiyatlamaları ve piyasa verilerini yakından takip etmeleri öneriliyor.