Haberler

Gümüşte büyük düşüş: Gümüş fiyatları! 5 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüşte büyük düşüş: Gümüş fiyatları! 5 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küresel piyasalarda artan oynaklık ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcı tercihlerinde güvenli liman arayışını güçlendiriyor. Bu süreçte gümüş, hem uluslararası gelişmeler hem de iç piyasa koşullarının etkisiyle yeniden gündemin üst sıralarına yükseliyor. Peki, gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 5 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda belirsizliğin devam etmesi ve temkinli fiyatlamalar, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesini hızlandırıyor. Bu süreçte gümüş, dalgalı fiyat hareketleriyle dikkat çekerken kısa ve orta vadeli beklentiler yatırımcıların odağına yerleşiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (5 ŞUBAT)

5 Şubat itibarıyla gram gümüş fiyatlarında dikkat çeken bir geri çekilme yaşanıyor. Güncel piyasa verilerine göre 1 gram gümüş, alışta 110,84 TL, satışta ise 111,05 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 122,45 TL seviyesinden yapan gram gümüşte görülen bu sert düşüş, yatırımcıların piyasadaki son gelişmelere odaklanmasına neden oldu. Günlük bazda %9,31'lik değer kaybı, gümüş piyasasında dalgalı seyrin sürdüğüne işaret ediyor.

Gümüşte büyük düşüş: Gümüş fiyatları! 5 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞTE SON DURUM (5 ŞUBAT)

Alış Fiyatı: 110,84 TL

Satış Fiyatı: 111,05 TL

Önceki Kapanış: 122,45 TL

Günlük Değişim: %-9,31

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte yaşanan sert düşüşün ardından kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğine dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarına yönelik beklentiler, gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcıların güncel fiyatlamaları ve piyasa verilerini yakından takip etmeleri öneriliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

Bakan Işıkhan müjde gibi düzenlemeyi duyurdu! Sil baştan değişti
'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var

DEM Parti'nin birinci olduğu anket
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü

"Oğlum 'burada sapıkça şeyler oluyor' demiş, kesin bir şey gördü"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Rıza Pehlevi rejim karşıtı hareket başlatıyor! 4 maddelik yol haritası sundu

Sürgündeki isim komşuyu küle çevirecek! Yol haritasını bile verdi
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı