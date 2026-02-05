Gümüşte büyük düşüş: Gümüş fiyatları! 5 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda belirsizliğin devam etmesi ve temkinli fiyatlamalar, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesini hızlandırıyor. Bu süreçte gümüş, dalgalı fiyat hareketleriyle dikkat çekerken kısa ve orta vadeli beklentiler yatırımcıların odağına yerleşiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (5 ŞUBAT)

5 Şubat itibarıyla gram gümüş fiyatlarında dikkat çeken bir geri çekilme yaşanıyor. Güncel piyasa verilerine göre 1 gram gümüş, alışta 110,84 TL, satışta ise 111,05 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 122,45 TL seviyesinden yapan gram gümüşte görülen bu sert düşüş, yatırımcıların piyasadaki son gelişmelere odaklanmasına neden oldu. Günlük bazda %9,31'lik değer kaybı, gümüş piyasasında dalgalı seyrin sürdüğüne işaret ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM (5 ŞUBAT)

Alış Fiyatı: 110,84 TL

Satış Fiyatı: 111,05 TL

Önceki Kapanış: 122,45 TL

Günlük Değişim: %-9,31

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte yaşanan sert düşüşün ardından kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğine dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarına yönelik beklentiler, gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcıların güncel fiyatlamaları ve piyasa verilerini yakından takip etmeleri öneriliyor.