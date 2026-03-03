Haberler

GÜMÜŞ REKOR KIRDI: 3 Mart gram gümüş ne kadar oldu, savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel gümüş fiyatları!
Güncelleme:
Küresel ve yurtiçi piyasalardaki ani hareketlilik, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen değerli metallere yönlendirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle gümüş fiyatları yeniden dikkatleri üzerine çekti. 3 Mart itibarıyla gümüşteki yükseliş, hem yatırımcıların hem de vatandaşların merakını artırdı. Peki, 3 Mart gram gümüş ne kadar oldu, savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel gümüş fiyatları!

Küresel piyasalardaki sert dalgalanmalar, yatırımcıların ve vatandaşların ilgisini çekti. Gümüş fiyatlarındaki ani artış, yeniden gündemin odağı haline geldi. Bu hareketlilik neyi işaret ediyor ve gümüş önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyebilir? 3 Mart itibarıyla yaşanan gelişmeler, piyasaları takip edenler arasında merak ve heyecan yaratıyor. Detaylar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

3 Mart itibarıyla gram gümüş piyasasında hareketlilik devam ediyor. Güncel verilere göre gram gümüşün:

  • Alış: 118,21 TL
  • Satış: 118,30 TL
  • Önceki Kapanış: 127,2874 TL
  • Günlük Değişim: -7,06 %

Bu düşüş, piyasaları takip eden yatırımcıların dikkatini çekiyor ve gümüşteki değer kaybının sebepleri merak konusu oluyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşteki bu hızlı değer kaybının küresel ekonomik gelişmeler ve yatırımcıların risk algısıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor. Piyasadaki dalgalanmaların önümüzdeki günlerde de devam edebileceği öngörülürken, yatırımcılara bu dönemde temkinli ve bilinçli hareket etmeleri tavsiye ediliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

