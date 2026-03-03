GÜMÜŞ REKOR KIRDI: 3 Mart gram gümüş ne kadar oldu, savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel gümüş fiyatları!

Küresel piyasalardaki sert dalgalanmalar, yatırımcıların ve vatandaşların ilgisini çekti. Gümüş fiyatlarındaki ani artış, yeniden gündemin odağı haline geldi. Bu hareketlilik neyi işaret ediyor ve gümüş önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyebilir? 3 Mart itibarıyla yaşanan gelişmeler, piyasaları takip edenler arasında merak ve heyecan yaratıyor. Detaylar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

3 Mart itibarıyla gram gümüş piyasasında hareketlilik devam ediyor. Güncel verilere göre gram gümüşün:

Alış: 118,21 TL

Satış: 118,30 TL

Önceki Kapanış: 127,2874 TL

Günlük Değişim: -7,06 %

Bu düşüş, piyasaları takip eden yatırımcıların dikkatini çekiyor ve gümüşteki değer kaybının sebepleri merak konusu oluyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşteki bu hızlı değer kaybının küresel ekonomik gelişmeler ve yatırımcıların risk algısıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor. Piyasadaki dalgalanmaların önümüzdeki günlerde de devam edebileceği öngörülürken, yatırımcılara bu dönemde temkinli ve bilinçli hareket etmeleri tavsiye ediliyor.