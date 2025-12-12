Güllü'nün kızı tutuklandı mı, hapiste mi?

Cinayet dosyasında aynı evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun emniyette verdiği ifade soruşturmanın seyrini etkilerken, Ulu'nun Tuğyan Ülkem Gülter'i suçlayan açıklamalarına Gülter'den yalanlama geldi. İddiaları kabul etmeyen Gülter'in hukuki durumu merak konusu olurken, " Güllü'nün kızı cezaevinde mi, tutuklama kararı çıktı mı?" soruları kamuoyunda sıkça sorulmaya başlandı.

ŞÜPHELİDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Güllü'nün kızıyla birlikte kaçmaya çalışırken yakalanan Sultan Nur Ulu, emniyette verdiği ifadede dikkat çeken bir iddiada bulundu. Ulu, olay anında sevilen sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisini ittiğini öne sürdü. Bu açıklama, soruşturmanın seyrini etkileyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

İDDİALAR REDDEDİLDİ

Sultan Nur Ulu'nun suçlamalarına karşılık Tuğyan Ülkem Gülter ise iddiaları kesin bir dille reddetti. Aynı odada bulundukları sırada yaşananlara ilişkin anlatımların çelişmesi, dosyadaki belirsizlikleri artırdı.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI MI, CEZAEVİNDE Mİ?

Yalova'da meydana gelen Güllü cinayetine ilişkin soruşturma, yeni ifadeler ve ortaya çıkan detaylarla birlikte derinleşmeye devam ediyor. Olayın ardından yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen şüphelilerle ilgili süreç yakından takip ediliyor.

Polis ekipleri, yurt dışına çıkma hazırlığında oldukları tespit edilen Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'yu birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmeleri bekleniyor.