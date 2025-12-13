Haberler

Güllü'nün kızı itirafçı oldu mu?
Annesini bilerek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan, sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Bu sırada basın mensuplarının yönelttiği "Cinayeti siz mi gerçekleştirdiniz?" sorusuna Gülter, "Hayır, her şey zamanla netleşecek" şeklinde karşılık verdi. Yaşanan gelişmelerin ardından kamuoyunda, Güllü'nün kızının itirafta bulunup bulunmadığı merak konusu oldu.

Ünlü şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Gülter hakkında, "tasarlayarak kasten yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla tutuklama talebinde bulunuldu. Adliye sürecinde sessizliğini büyük ölçüde koruyan Gülter'in itirafçı olup olmadığına dair sorular ise gündemdeki yerini koruyor.

TEK KELİMELİK YANIT DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü sanatçı Güllü'nün, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan bir binanın beşinci katındaki kapalı terastan düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada önemli gelişmeler yaşanıyor. Olayla bağlantılı olarak annesini kasten öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, bugün adliyeye çıkarıldı.

GÜLLÜ'NÜN KIZI İTİRAFTA BULUNDU MU?

Adliye binasına giriş yaptığı sırada basın mensuplarının "Cinayeti siz mi işlediniz?" sorusunu yanıtlayan Gülter, yalnızca "Hayır" demekle yetindi. Gazetecilerin, şüphelerin kendisi üzerinde yoğunlaştığını hatırlatması üzerine ise "Gerçekler ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı. Şu ana kadar Tuğyan Ülkem Gülter'in itirafçı olduğuna dair yetkili mercilerden yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak kasten yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR

Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip altına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun, valizleriyle birlikte yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları sırada İstanbul'da yakalandıkları öğrenildi. Aynı dosya kapsamında Sultan Nur Ulu'nun babası da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı.

"ANNESİNİ O İTTİ" İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Şüphelilerden Sultan Nur Ulu, emniyette verdiği ifadede Güllü'nün ölümünden Tuğyan Ülkem Gülter'i sorumlu tuttu. Ulu, olay anında Güllü'nün kızı tarafından itildiğini öne sürerek cinayetin failinin Gülter olduğunu iddia etti. Tuğyan Ülkem Gülter ise bu suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

