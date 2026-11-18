GTA 6'nın açılmamasının en yaygın nedeni, oyunun henüz Türkiye'de erişime açılmamış olması. GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da erişime açılacak. Ön yükleme yapan oyuncular, oyunu bu saatten önce indirebiliyor ancak başlatamıyor. Bu nedenle 18 Kasım'da oyunun kilitli görünmesi sunucuların çöktüğü anlamına gelmiyor. Rockstar Games'ten de sunuculara ilişkin bir arıza açıklaması yapılmadı. Erişim saatinden sonra oyunu açamayan PS5 kullanıcıları ise lisansları geri yükleyerek sorunu çözebiliyor. İşte GTA 6 giriş sorunu, lisans hatası ve çözüm yollarıyla ilgili tüm detaylar.

GTA 6 ÇÖKTÜ MÜ?

GTA 6'nın sunucularının çöktüğüne dair Rockstar Games tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Oyuncuların büyük bölümünün yaşadığı sorun, oyunun Türkiye'de henüz erişime açılmamasından kaynaklanıyor. Sunucu sorunu olup olmadığı, Rockstar Games, PlayStation ve Xbox'ın resmi hizmet durumu sayfalarından kontrol edilebiliyor.

GTA 6 NEDEN AÇILMIYOR?

GTA 6, her bölgede yerel saatle gece yarısı erişime açılıyor. Türkiye'de oyun 19 Kasım saat 00.00'da açılacak. Ön yükleme yapan oyuncular oyunu indirmiş olsa da bu saatten önce başlatamıyor. Oyunun simgesinde kilit görünmesi bu nedenle normal kabul ediliyor.

GTA 6 PS5'TE AÇILMIYOR, NE YAPMALI?

Erişim saatinden sonra oyunu açamayan PS5 kullanıcıları şu adımları deneyebilir:

Oyunu satın alan PlayStation Network hesabıyla giriş yapıldığından emin olun.

İndirmenin tamamlandığını kontrol panelindeki İndirmeler bölümünden kontrol edin.

Konsolun sistem yazılımının güncel olduğundan emin olun.

SSD'de yeterli boş alan bulunduğunu kontrol edin. GTA 6, 212 GB'a kadar alan gerektirebiliyor.

GTA 6 LİSANS HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

PS5'te lisans hatası alan oyuncular, Ayarlar menüsünden Kullanıcılar ve Hesaplar bölümüne girip Diğer sekmesindeki Lisansları Geri Yükle seçeneğini kullanabiliyor. Konsolu birden fazla hesapla kullananların ise Konsol Paylaşımı ve Çevrim Dışı Oynama ayarının açık olduğunu kontrol etmesi öneriliyor.

GTA 6 XBOX'TA AÇILMIYOR, NE YAPMALI?

Xbox Series X/S kullanıcılarının öncelikle bölgelerindeki erişim saatini kontrol etmesi gerekiyor. Oyunu satın alan Microsoft hesabıyla giriş yapıldığından, internet bağlantısının sorunsuz olduğundan ve indirmenin tamamlandığından emin olunmalı. Konsol başka hesaplarla paylaşılıyorsa Ana Xbox ayarının kontrol edilmesi öneriliyor.

BÖLGE DEĞİŞTİRMEK SORUN YARATIR MI?

Oyunu erken oynamak için konsol bölgesini Yeni Zelanda gibi farklı bir ülkeye değiştirmek, platformların kullanım koşullarına aykırı olabiliyor. Bu tür değişiklikler lisans ve hesap sorunlarına yol açabiliyor.

GTA 6 NE ZAMAN AÇILACAK?

GTA 6, Türkiye'de 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.00'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için erişime açılacak.