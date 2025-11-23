Göztepe Kocaelispor maçı CANLI nereden izlenir? Göztepe Kocaelispor maçı hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan giderek artıyor! 23 Kasım Pazar günü İzmir'de oynanacak Göztepe-Kocaelispor maçı, hem futbolseverler hem de ligde dengeleri değiştirme potansiyeli açısından büyük önem taşıyor.
Süper Lig'de rekabetin giderek kızıştığı bu dönemde, Göztepe ile Kocaelispor arasındaki karşılaşma hem taktik hem de performans açısından dikkat çekiyor. Göztepe'nin hücum hattındaki yaratıcı oyuncuları ve Kocaelispor'un sağlam savunma anlayışı, maçın gidişatını belirleyecek temel unsurlar arasında yer alıyor.
SÜPER LİG GÖZTEPE KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Göztepe-Kocaelispor maçı, 23 Kasım Pazar günü saat 14:30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
GÖZTEPE KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE!
Göztepe-Kocaelispor mücadelesine ilgi oldukça yüksek. Süper Lig'deki önemli ekiplerden Göztepe ve Kocaelispor'un karşılaşması, beIN Sports 2 üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler, maçı ekran başında izleyerek takımın performansını takip edebilecek.
SÜPER LİG GÖZTEPE KOCAELİSPOR İLK 11'LER
Göztepe'nin muhtemel 11'i:
Mateusz Lis
Taha Altıkardeş
Heliton Jorge Tito dos Santos
Juan Santos da Silva
Efkan Bekiroğlu
Ruan Gregorio Teixeira
Mohammed Amin Cherni
Novatus Dismas Miroshi
Malcom Narcisse Bokelé Mputu
Anthony Junior Dennis
Janderson de Carvalho Costa
Kocaelispor'un muhtemel 11'i:
Aleksandar Jovanovic
Botond Balogh
Hrvoje Smolcic
Daniel Ebenezer Kwasi Agyei
Habib Ali Keita
Karol Linetty
Serdar Dursun
Massadio Haidara
Ahmet Oğuz
Can Keleş
Tayfur Bingöl