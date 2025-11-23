Süper Lig'de rekabetin giderek kızıştığı bu dönemde, Göztepe ile Kocaelispor arasındaki karşılaşma hem taktik hem de performans açısından dikkat çekiyor. Göztepe'nin hücum hattındaki yaratıcı oyuncuları ve Kocaelispor'un sağlam savunma anlayışı, maçın gidişatını belirleyecek temel unsurlar arasında yer alıyor. Peki, Göztepe Kocaelispor maçı CANLI nereden izlenir? Göztepe Kocaelispor maçı hangi kanalda? Göztepe Kocaelispor maçı canlı izle! Detaylar...

SÜPER LİG GÖZTEPE KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Göztepe-Kocaelispor maçı, 23 Kasım Pazar günü saat 14:30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE!

Göztepe-Kocaelispor mücadelesine ilgi oldukça yüksek. Süper Lig'deki önemli ekiplerden Göztepe ve Kocaelispor'un karşılaşması, beIN Sports 2 üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler, maçı ekran başında izleyerek takımın performansını takip edebilecek.

SÜPER LİG GÖZTEPE KOCAELİSPOR İLK 11'LER

Göztepe'nin muhtemel 11'i:

Mateusz Lis

Taha Altıkardeş

Heliton Jorge Tito dos Santos

Juan Santos da Silva

Efkan Bekiroğlu

Ruan Gregorio Teixeira

Mohammed Amin Cherni

Novatus Dismas Miroshi

Malcom Narcisse Bokelé Mputu

Anthony Junior Dennis

Janderson de Carvalho Costa

Kocaelispor'un muhtemel 11'i:

Aleksandar Jovanovic

Botond Balogh

Hrvoje Smolcic

Daniel Ebenezer Kwasi Agyei

Habib Ali Keita

Karol Linetty

Serdar Dursun

Massadio Haidara

Ahmet Oğuz

Can Keleş

Tayfur Bingöl