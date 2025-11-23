Göztepe Kocaelispor MAÇ ÖZETİ İZLE! Göztepe - Kocaelispor maçı kaç kaç bitti? Maçtan önemli dakikalar!

Sporseverler ekran başına kilitlendi! Süper Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Göztepe - Kocaelispor mücadelesi, nefes kesen anlara sahne oldu. Peki, Göztepe - Kocaelispor maçı kaç kaç bitti? Göztepe Kocaelispor maç özeti izle! Detaylar...

GÖZTEPE KOCAELİSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Sporseverlerin merakla beklediği Göztepe - Kocaelispor karşılaşması, nefes kesen anlara sahne oldu. İzleyenleri ekrana kilitleyen mücadelede iki takım da gol yollarında etkili olamazken, maç boyunca yaşanan tartışmalı pozisyonlar ve VAR incelemeleri gündemin ana konusu oldu. İşte maçın detayları ve öne çıkan dakikalarıyla Göztepe Kocaelispor maç özeti...

GÖZTEPE - KOCAELİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Göztepe ve Kocaelispor arasındaki mücadele, karşılıklı ataklara rağmen gol sesi çıkmadan tamamlandı. İlk yarıda yaşanan çok sayıda tartışmalı pozisyon ve hakem kararları, seyircileri ve futbol otoritelerini ekran başına kilitledi.

İlk yarı: 0-0

Maç sonucu: 0-0

Her iki takım da özellikle ilk yarıda gol fırsatlarını değerlendiremezken, ikinci yarıda da skor tabelası değişmedi. Maç boyunca oyun disiplinine dikkat eden hakem Ali Yılmaz, VAR sistemiyle kritik kararlar aldı ve iki kez kırmızı kart kararını iptal etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR!

7' – MİROSHİ FIRSATI KAÇIRDI

Ev sahibi Göztepe'de Novatus Miroshi, ceza sahasında bulduğu pozisyonu değerlendiremedi. Miroshi'nin kaleye gönderdiği şut dışarı çıktı ve gol sesi çıkmadı.

8' – TAYFUR BİNGÖL'DEN ŞUT, KALECİDEN MÜDAHALE

Hemen ardından Tayfur Bingöl'ün çektiği sert şut, Kocaelispor kalecisi tarafından kurtarıldı.

19' – AGYEI POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİ

Göztepe'de Dan Agyei, ceza sahası sol iç çaprazında etkili bir şut çekti fakat Kocaelispor savunması müdahale ederek golü engelledi.

20' – KAROL LINETTY SARI KART

Kocaelispor'da Karol Linetty, oyunu sertleştiren müdahalesi sonrası sarı kart gördü.

36' – TAHALAR VE AGYEİ KAFA KAFAYA

Taha Altıkardeş ve Agyei arasında yaşanan çarpışmada Taha kısa süreliğine oyuna devam edemedi, ancak geri döndü.

41' – KOCAELİSPOR BALOGH KIRMIZI KART

Kocaelispor stoperi Botond Balogh, Juan'a yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart gördü. VAR incelemesi sonucunda hakem Ali Yılmaz kararı iptal ederek Balogh'a sarı kart gösterdi.

45+1' – MİROSHİ KIRMIZI KART

Miroshi'nin Keita'ya yaptığı müdahale sonrası hakem tarafından kırmızı kart gösterildi. VAR incelemesinin ardından karar iptal edildi ve her iki oyuncuya da sarı kart çıktı.

72' – AGYEİ ŞUTU DIŞARI

Agyei altı pastan şut denedi, ancak top filelerle buluşmadı. Maçta bu dakikaya kadar isabetli şut sayısı yalnızca '1' olarak kayıtlara geçti.

83' – SHOW SARI KART

Kocaelispor'dan Show oyunda sert müdahale sonrası sarı kart gördü.

90+3' – SERDAR DURSUN SAKATLANDI

Kocaelispor'un tecrübeli oyuncusu Serdar Dursun, sakatlık nedeniyle sahayı sedyeyle terk etti.

KARŞILAŞMANIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Göztepe-Kocaelispor mücadelesi, iki takımın da savunma ağırlıklı oynadığı, tempolu ve tartışmalı bir maç olarak öne çıktı. Özellikle ilk yarıda VAR kararları ve iptal edilen kırmızı kartlar, futbol kamuoyunun gündemine damga vurdu.

İlk yarıda her iki takım da gol yollarında etkisiz kaldı.

Hakem Ali Yılmaz'ın VAR'a iki kez başvurması, maçın tansiyonunu artırdı.

Maçın sonunda skor tabelası değişmedi ve karşılaşma 0-0 tamamlandı.