Gözleri KaraDeniz 14. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

Gözleri KaraDeniz 14. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?
Güncelleme:
Bu akşam ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan "Gözleri KaraDeniz", sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin hayranları, "Gözleri KaraDeniz canlı yayın linki var mı?" sorusunun peşine düşerken; diziyi kaçıranlar ise "Gözleri KaraDeniz 14. bölüm nereden izlenebilir?" arayışını sürdürüyor.

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolleri paylaştığı yapım, duygusal sahneleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Her Salı saat 20.00'de ATV'de yayınlanan dizi, ekrana geldiği andan itibaren geniş bir izleyici kitlesini kendine çekmeyi başarıyor. İlk bölümde, Karadeniz'in hırçın sularından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan zorlu bir hikâyeye ortak olan izleyiciler, "Keşke başka bir dünya mümkün olsaydı" sözüyle başlayan yolculuğun içine çekiliyor.

GÖZLER KARADENİZ KONUSU

"Gözler Karadeniz", Karadeniz'in vahşi dalgalarından İstanbul'un karmaşık sokaklarına uzanan tutkulu bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturuyor. Hayatını denizin kollarında geçiren Azil, annesi sandığı kadının ölümüyle sarsılır ve geçmişine dair yıkıcı bir gerçekle karşılaşır: Türkiye'nin en köklü ailelerinden Maçari'lerin kayıp varisidir. Bu yeni kimliğiyle İstanbul'un karanlık dünyasında ayakta kalmaya çalışan Azil, hem ailesinin gizli hesaplarıyla hem de imkânsız bir aşkla mücadele eder. Güç, para, ihanet ve sevdanın iç içe geçtiği bu zorlu yolculukta Azil'in en büyük savaşı ise kendi vicdanıyla olacaktır.

GÖZLER KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizide, deneyimli ve genç kuşak birçok başarılı isim bir araya geliyor:

• Mehmet Özgür

• Yonca Şahinbaş

• Mustafa Açılan

• Erol Babaoğlu

• Ebru Aykaç

• Eren Ören

• Osman Albayrak

• Onur Özaydın

• Gizem Arıkan

• Berk Ali Çatal

• Türkü Su Demirel

• Özgür Çınar Deveci

• Ayten Uncuoğlu

Karadeniz'in kendine özgü doğası, ezgileri ve kültürel dokusuyla harmanlanan "Gözler Karadeniz", görsel atmosferiyle de fark yaratıyor.

GÖZLER KARADENİZ KARAKTERLERİ

• Halit Özgür Sarı / Azil Yılmaz: Rize'de doğup büyüyen, geçmişin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalan inatçı bir denizci.

• Özge Yağız / Güneş Aydınay: Küçük yaşta ailesini kaybetmiş, avukat olarak hayata tutunmaya çalışan güçlü bir kadın.

• Mehmet Özgür / Osman Maçari: Ailesinin yükünü yıllarca omuzlarında taşımış, güçlü ama sessiz bir lider.

• Ayten Uncuoğlu / Asiye Maçari: Oğlunu tek başına büyüten, dimdik duran bir Karadeniz kadını.

• Mustafa Açılan / Mehmet Maçari: Ailesinin gözdelerinden biri, çocukluk aşkı Güneş'le yolları yeniden kesişir.

• Yonca Şahinbaş / Nermin Maçari: Şöhret ve statü uğruna her şeyi göze almış, hırslı bir kadın.

• Erol Babaoğlu / Sado: Ailenin karanlık işlerinde görev alan, Osman'a bağlı sadık bir isim.

• Ebru Aykaç / Havva Kırkayvaz: Osman'ın üvey kardeşi, yasak bir aşkla sınanan bir kadın.

• Eren Ören / Dursun Yılmaz: Azil'in çocukluktan gelen dostu ve süt kardeşi.

• Osman Albayrak / Kınalı: Hapiste Osman'la yolları kesişen ve ona sadakatle bağlı bir karakter.

• Onur Özaydın / Haki Çakaroğlu: Nermin'in kardeşi, finansal zekâsıyla ailenin işlerini yönlendiren biri.

• Türkü Su Demirel / Fatoş Maçari: Osman ve Nermin'in kızı, ailenin genç ve enerjik yüzü.

• Gizem Arıkan / Ayla Çakaroğlu: Hırslı, hedefleri uğruna her yolu mübah gören bir kadın.

• Berk Ali Çatal / Sancar Eskier: Mehmet'in en yakın dostu ve sırdaşı.

• Özgür Çınar Deveci / Yunus Aydınay: Güneş'in kardeşi; hayatı, Mehmet'ten aldığı organ nakliyle tamamen değişir.

GÖZLER KARADENİZ BÖLÜMLERİ

"Gözler Karadeniz" dizisinin tüm bölümleri, ATV'nin resmi dijital platformları üzerinden izlenebiliyor. İzleyiciler, kaçırdıkları bölümleri istedikleri zaman HD kalitede izleme fırsatına sahip.

GÖZLER KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azil annesiyle ilgili gerçeği öğrenince yıkılır ve düğüne gelmeyerek Güneş'i yalnız bırakır. Güneş, hiçbir açıklama olmadan terk edilmenin şokunu yaşar ve kendini suçlamaya başlar. Azil mezarlıkta geçmişiyle hesaplaşırken, Güneş otelde ilişkilerine dair tüm inancını kaybeder. İkisi de birbirini unutamaz ama konuşacak gücü bulamaz. Güneş, Rize'den gitmeye karar verirken Azil hayatında ilk kez ne yapacağını bilemez halde kalır. Sabah olduğunda yollarının kesişip kesişmeyeceği belirsizliğini korur.

GÖZLER KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

GÖZLER KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azil annesiyle ilgili gerçeği öğrenince yıkılır ve düğüne gelmeyerek Güneş'i yalnız bırakır. Güneş, hiçbir açıklama olmadan terk edilmenin şokunu yaşar ve kendini suçlamaya başlar. Azil mezarlıkta geçmişiyle hesaplaşırken, Güneş otelde ilişkilerine dair tüm inancını kaybeder. İkisi de birbirini unutamaz ama konuşacak gücü bulamaz. Güneş, Rize'den gitmeye karar verirken Azil hayatında ilk kez ne yapacağını bilemez halde kalır. Sabah olduğunda yollarının kesişip kesişmeyeceği belirsizliğini korur.

500

