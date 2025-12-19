Google çöktü mü, 19 Aralık Cuma Google problem mi var?

19 Aralık Cuma günü ortaya çıkan erişim sorunlarının ardından internet kullanıcıları, "Google çöktü mü?" ve " Google'da bir sorun mu var?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre, kesintiler farklı Google servislerinde aralıklı olarak sürüyor.

GOOGLE HİZMETLERİNDE ERİŞİM SORUNU MU YAŞANIYOR?

Google kullanıcıları, bugün itibarıyla çeşitli servislerde erişim problemleriyle karşı karşıya kaldı. Pek çok kişi, platformlara giriş yapamadığını, sayfaların açılmadığını ve içeriklere ulaşmakta zorluk yaşadığını dile getirdi. Sorunun yalnızca belirli bölgelerle sınırlı kalmadığı, dünya genelinde farklı noktalarda benzer aksaklıkların görüldüğü ifade ediliyor.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Yaşanan erişim problemlerine ilişkin Google tarafından şu ana kadar resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak teknik ekiplerin sorunun kaynağını belirlemek ve hizmetleri yeniden normale döndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Uzman görüşlerine göre bu tür teknik aksaklıklar genellikle kısa süre içerisinde gideriliyor ve sistemin kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.

Hata raporu: