Haberler

Google çöktü mü, 19 Aralık Cuma Google problem mi var?

Google çöktü mü, 19 Aralık Cuma Google problem mi var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Google'a ait birçok yaygın kullanılan hizmette bugün erişim problemleri yaşandı. Kullanıcılar, bazı platformlara giriş yapamadıklarını ya da servisleri kullanırken çeşitli teknik sorunlarla karşılaştıklarını bildirdi. Yaşanan aksaklıklara ilişkin Google tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, problemin kaynağına dair belirsizlik devam ediyor.

19 Aralık Cuma günü ortaya çıkan erişim sorunlarının ardından internet kullanıcıları, "Google çöktü mü?" ve " Google'da bir sorun mu var?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre, kesintiler farklı Google servislerinde aralıklı olarak sürüyor.

GOOGLE HİZMETLERİNDE ERİŞİM SORUNU MU YAŞANIYOR?

Google kullanıcıları, bugün itibarıyla çeşitli servislerde erişim problemleriyle karşı karşıya kaldı. Pek çok kişi, platformlara giriş yapamadığını, sayfaların açılmadığını ve içeriklere ulaşmakta zorluk yaşadığını dile getirdi. Sorunun yalnızca belirli bölgelerle sınırlı kalmadığı, dünya genelinde farklı noktalarda benzer aksaklıkların görüldüğü ifade ediliyor.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Yaşanan erişim problemlerine ilişkin Google tarafından şu ana kadar resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak teknik ekiplerin sorunun kaynağını belirlemek ve hizmetleri yeniden normale döndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Uzman görüşlerine göre bu tür teknik aksaklıklar genellikle kısa süre içerisinde gideriliyor ve sistemin kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.

Hata raporu:

Google çöktü mü, 19 Aralık Cuma Google problem mi var?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama

Her yerde aranan Şevval Şahin sessizliğini bozdu! Bakın neredeymiş
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddia sonrası menajerinden açıklama geldi

Korkutan iddia sonrası beklenen açıklama geldi
Babası, Leyla Zana'ya 'kızım' dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı

Babası, Leyla Zana'ya "kızım" dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
title