Geliş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Beyaz perdedeki başarısını televizyon gösteriminde de sürdüren Geliş, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Filmi izlemeyi planlayanlar için yapımın hikâyesi, öne çıkan karakterleri ve genel özeti hakkında merak edilen noktaları bir araya getiriyor; filmi daha yakından tanımanızı sağlıyoruz.

GELİŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dünya üzerindeki 12 farklı noktaya gizemli uzay araçlarının iniş yapmasıyla birlikte tüm insanlık büyük bir şaşkınlık ve korkuya kapılır. Her zamanki gibi üniversitede ders vermekle meşgul olan dilbilim uzmanı Dr. Louise Banks, derslerin aniden iptal edildiğini öğrenince haberleri açar ve dünyanın dört bir yanında ortaya çıkan bu bilinmeyen filoların yarattığı paniğe tanık olur. Olayların büyümesi üzerine ordu, iletişim kurabilecek bir uzmanın peşine düşer.

Kısa süre sonra Amerikan ordusundan bir yetkili, Louise'e uzaylıların çıkardığı ses kayıtlarını dinletir. Bu durumun sıradan bir olay olmadığını fark eden Louise, askeri görevi kabul eder. Gece vakti helikopterle Amerika'daki filonun konuşlandığı üsse götürülen Louise, burada fizikçi Ian Donnelly ile tanıştırılır. İkili, uzaylılarla iletişim kurmak, onların dilini çözmek ve insanlığın aklındaki en önemli soruyu — "Dünyaya neden geldiniz?" — öğrenmek için zorlu bir göreve adım atar.

GELİŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Amy Adams – Dr. Louise Banks

• Jeremy Renner – Ian Donnelly

• Forest Whitaker – Albay Weber

• Michael Stuhlbarg – Ajan Halpern

• Tzi Ma – General Shang

• Mark O'Brien – Yüzbaşı Marks