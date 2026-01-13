Gebze okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Gebze'de okul yok mu (GEBZE - KAR TATİLİ)?

Gebze'de 13 Ocak Salıgünü kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi sorusu gündemde. Gebze'deki öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını merak ediyorlar. Bu konuda resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Gebze okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Gebze'de okul yok mu?

GEBZE HAVA DURUMU

Gebze Hava Durumu: Kar ve Yağmur Etkisi Devam Ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Gebze'de hava durumu hafta boyunca değişken seyredecek. Kar yağışı, yağmur ve parçalı bulutlu hava göze çarpıyor. İşte anlık ve 5 günlük tahminler:

Gebze'de Anlık Saatlik Tahmin (13 Ocak Salı)

Salı günü Gebze'de kar yağışı etkili olacak. Saatlik tahminlere göre:

• 00.00 - 03.00: Kar yağışlı, sıcaklık 1°C, hissedilen sıcaklık 1°C, nem %96, rüzgar saatte 6 km, maksimum hız 19 km

• 03.00 - 06.00: Kar yağışlı, sıcaklık 0°C, hissedilen sıcaklık -2°C, nem %91, rüzgar saatte 6 km, maksimum hız 14 km

• 06.00 - 09.00: Kar yağışlı, sıcaklık 3°C, hissedilen sıcaklık 3°C, nem %89, rüzgar saatte 6 km, maksimum hız 14 km

• 09.00 - 12.00: Kar yağışlı, sıcaklık 4°C, hissedilen sıcaklık 4°C, nem %63, rüzgar saatte 10 km, maksimum hız 24 km

• 12.00 - 15.00: Hafif kar yağışlı, sıcaklık 4°C, hissedilen sıcaklık 4°C, nem %56, rüzgar saatte 10 km, maksimum hız 26 km

• 15.00 - 18.00: Çok bulutlu, sıcaklık 4°C, hissedilen sıcaklık 4°C, nem %68, rüzgar saatte 7 km, maksimum hız 25 km

• 18.00 - 21.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 2°C, hissedilen sıcaklık 2°C, nem %86, rüzgar saatte 3 km, maksimum hız 16 km

• 21.00 - 24.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 2°C, hissedilen sıcaklık 2°C, nem %90, rüzgar saatte 3 km, maksimum hız 11 km

Salı günü kar yağışı özellikle sabah saatlerinde etkili olacak, gün içinde bulutlu hava görülmeye devam edecek.

Gebze 5 Günlük Hava Tahmini

13 Ocak Salı: Kar Yağışlı

Günlük sıcaklık -2°C ile 4°C arasında değişecek. Nem %56 - %84 aralığında olacak, rüzgar hızı saatte 12 km. Kar yağışı özellikle sabah saatlerinde etkili olacak.

14 Ocak Çarşamba: Yağmurlu Hava

Sıcaklık 0°C ile 9°C arasında olacak, nem %62 - %82, rüzgar saatte 11 km. Çarşamba günü yağmur bekleniyor, özellikle öğleden sonra etkili olabilir.

15 Ocak Perşembe: Parçalı Bulutlu

Sıcaklık 5°C ile 14°C arasında, nem %57 - %83 aralığında olacak. Rüzgar saatte 9 km hızla esecek. Hava genel olarak parçalı bulutlu seyredecek.

16 Ocak Cuma: Parçalı Bulutlu Hava Devam Ediyor

Sıcaklık 7°C ile 15°C arasında, nem %60 - %85. Rüzgar saatte 7 km hızla esecek. Hafta sonuna hazırlık için gökyüzünde bulutlar hakim olacak.

17 Ocak Cumartesi: Yağmurlu Hava

Sıcaklık 5°C ile 7°C arasında, nem %83 - %91, rüzgar saatte 19 km. Cumartesi günü yağmur etkili olacak, özellikle öğle ve akşam saatlerinde yoğun yağış bekleniyor.

GEBZE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde buzlanma ve don olayının etkisini sürdüreceği kaydedildi.

Açıklamada, "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilimiz genelinde taşımalı eğitime (özel eğitim dahil) 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi yer aldı.