Gaziantep FK Konyaspor maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Gaziantep Fk ile Konyaspor'un Süper Lig kapsamında oynayacağı karşılaşma öncesinde, sporseverlerin en çok merak ettiği konuların başında yayın bilgileri geliyor. Maçı canlı izlemek isteyenler, müsabakanın saat kaçta başlayacağını, hangi platformdan yayınlanacağını ve ücretsiz izlenip izlenemeyeceğini öğrenmek istiyor. Gaziantep FK – Konyaspor maçının canlı yayın kanalı ve izleme yolları netleşti mi?

GAZİANTEP FK – KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile Konyaspor'un karşı karşıya geleceği mücadele futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Kritik karşılaşma, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler için yayın saati ve kanal bilgileri netleşmiş durumda.

GAZİANTEP FK – KONYASPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşma, Bein Sports 1 üzerinden şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak. Bein Sports 1; Digiturk'te 77'nci kanalda, Kablo TV platformunda 232'nci kanalda yer alıyor. Ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla da canlı izleme imkânı bulunuyor.

GAZİANTEP FK – KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Gaziantep FK ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, 25 Ocak Pazar günü oynanacak.

GAZİANTEP FK – KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, 14.30'da başlayacak. Mücadele öncesinde takımların muhtemel 11'leri ve maç önü gelişmeleri de yakından takip ediliyor.

GAZİANTEP FK – KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep FK ile Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Lig maçı, Gaziantep'te bulunan Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.