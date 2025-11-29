Gaziantep FK Eyüpspor CANLI nereden izlenir, Gaziantep FK ile Eyüpspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Gaziantep FK – Eyüpspor mücadelesi için yayın bilgileri merak konusu. Maçı izlemek isteyen sporseverler, hangi platformdan yayınlanacağını ve şifresiz erişim imkânı olup olmadığını sorguluyor. Gaziantep FK – Eyüpspor karşılaşması hangi kanalda ekranlara gelecek?

GAZİANTEP FK – EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

29 Kasım 2025 tarihinde oynanacak Trendyol Süper Lig mücadelesinde Gaziantep FK ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1 yayınını izlemek isteyenler; Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden veya Türksat uydusu ile çeşitli internet platformları aracılığıyla şifreli olarak erişim sağlayabilir.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Gaziantep FK ile Eyüpspor arasındaki müsabaka 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Bu Süper Lig karşılaşması saat 17.00'de başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki takımın mücadele edeceği maç, Gaziantep'te bulunan Kalyon Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.