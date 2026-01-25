Gaziantep deprem mi oldu? 25 Ocak Pazar Gaziantep deprem şiddeti kaç, deprem nerede oldu?

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. 25 Ocak Pazar günü yaşanan deprem sonrası, "Gaziantep'te deprem mi oldu?", "Deprem nerede gerçekleşti?" ve "Şiddeti kaç?" soruları gündeme geldi.

GAZİANTEP NURDAĞI'NDA KORKUTAN SARSINTI: 4.1 İLE SALLANDI

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi, akşam saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, sarsıntının büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü. Saat 19.13'te gerçekleşen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak sokağa çıktı.

DEPREMİN TEKNİK DETAYLARI: DERİNLİK VE MERKEZ ÜSSÜ

AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı verilere göre, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen bu sarsıntı, "yüzeye yakın deprem" kategorisinde değerlendirildi. Yüzeye yakın olması nedeniyle hissedilme oranı yüksek olan depremin ardından, bölgedeki saha tarama çalışmaları anında başlatıldı.

SAHA TARAMALARI SÜRÜYOR: OLUMSUZ BİR DURUM VAR MI?

Depremin hemen ardından yerel yetkililer ve AFAD ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre, Nurdağı ve köylerinde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya ciddi hasar ihbarı ulaşmadığı bildirildi. Valilik ve belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğu, bölgedeki durumun anlık olarak takip edildiği ifade edildi.