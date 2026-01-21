Galatasaray Vakıfbank maçı hangi kanalda nereden CANLI izlenir?

Sultanlar Ligi kapsamında oynanacak Galatasaray Daikin – VakıfBank mücadelesi, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Maçı canlı izlemek isteyen izleyiciler; yayıncı kuruluş, yayın saati ve karşılaşmanın şifresiz olup olmadığı gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Galatasaray Daikin – VakıfBank karşılaşması canlı olarak hangi kanalda ekrana gelecek?

GALATASARAY DAIKIN – VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TVF Sultanlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray Daikin ile VakıfBank arasındaki kritik karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Voleybolseverler mücadeleyi televizyondan ve dijital platformlardan anlık olarak takip edebilecek.

GALATASARAY DAIKIN – VAKIFBANK MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen izleyiciler, TRT Spor'u Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izleyebilir. Ayrıca TRT Spor, Türksat uydusu ve internet yayını aracılığıyla da şifresiz olarak ekranlara geliyor.

GALATASARAY DAIKIN – VAKIFBANK MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Sultanlar Ligi'nin merakla beklenen bu karşılaşması, 21 Ocak Çarşamba günü voleybolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY DAIKIN – VAKIFBANK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray Daikin ile VakıfBank arasında oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

GALATASARAY DAIKIN – VAKIFBANK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'da oynanacak olan TVF Sultanlar Ligi karşılaşmasına, Burhan Felek Spor Salonu ev sahipliği yapacak.