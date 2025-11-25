Galatasaray Union Saint Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın ilk 24, ilk 8'e girme ihtimalleri gündeme geldi. Galatasaray Union SG'ye yenilirse ne oluyor?

GALATASARAY İHTİMALLERİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört haftada üç galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 9 puana ulaştı. Bu performansıyla genel sıralamada 9. basamakta bulunan sarı-kırmızılı ekip, sıradaki Union SG karşılaşmasını kazanması halinde puanını 12'ye çıkaracak. Bu senaryo, takımın ilk 24 içinde yer alma ihtimalini matematiksel olarak garantiye yaklaştırırken, ilk 8 için de önemli bir avantaj sağlayacak.

BERABERLİK DURUMUNDA PUAN TABLOSU NASIL ETKİLENİR?

Galatasaray'ın Belçika temsilcisiyle sahadan beraberlikle ayrılması hâlinde puanı 10'a yükselecek. Bu sonuç, sarı-kırmızılıların ilk 24 içinde yer alma ihtimalini büyük ölçüde güçlendirecek olsa da, ilk 8 hedefi açısından daha temkinli bir tablo ortaya çıkaracak.

MAĞLUBİYET SENARYOSUNUN OLASI ETKİLERİ

Olası bir mağlubiyet, Galatasaray'ın ilk 8 hedefini zora sokacak. Buna karşın ilk 24'e kalma şansı tamamen ortadan kalkmayacak fakat kalan haftalarda oynanacak maçlar kritik önem taşıyacak.

GEÇEN SEZONUN PUAN BARAJLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Geçtiğimiz sezonun verilerine bakıldığında, 11 puan toplayan takımların neredeyse tamamının ilk 24 içinde yer aldığı görülüyor. Bu sezon için de benzer bir tablo bekleniyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın ilk 24'ü garantilemesi için minimum 11 puana ulaşması gerekiyor.

İLK 8 HEDEFİ İÇİN GEREKEN PUAN

Geçen sezon ilk 8'e kalan takımların 16 ila 21 puan aralığında topladığı dikkate alındığında, Galatasaray'ın bu sezon ilk 8'e kalabilmesi için en az 16 puanı hanesine yazdırması gerekiyor. Bu nedenle kalan karşılaşmalardan alınacak sonuçlar, sarı-kırmızılılar adına belirleyici nitelik taşıyor.