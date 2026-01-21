UEFA organizasyonunda karşı karşıya gelen Galatasaray ve Atletico Madrid mücadelesinde, tribünlerden yükselen ıslık sesleri maça damga vurdu. Futbolseverler, özellikle top Arjantinli golcü Julian Alvarez'e her geldiğinde protestoların dozunu artırdı. Peki, Galatasaray taraftarı Alvarez'i neden ıslıklıyor? Bu sorunun cevabı, iki oyuncu arasında daha önce yaşanan milli mesaiye dayanıyor. Peki, Galatasaray taraftarı Alvarez'i neden ıslıklıyor (Galatasaray Atletico Madrid)?

ALVAREZ SANCHEZ'E ŞAŞIRTAN İFADELER KULLANMIŞTI

2025 yaz aylarında Arjantin ile Kolombiya'nın kozlarını paylaştığı mücadelede, futbol sahalarında ender görülen bir "kariyer tartışması" yaşandı. Maçın başından itibaren Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez'in sıkı markajı altında kalan ve istediği boşlukları bulmakta zorlanan Atletico Madridli forvet Julian Alvarez, sinirlerine hakim olamadı. Arjantinli oyuncunun, ikili mücadele sonrası Sanchez'e dönerek "Hiçbir büyük takımda oynayamadın" şeklinde küçümseyici bir ifade kullandı. Sanchez ise bu kışkırtmaya karşılık vermek yerine soğukkanlılığını koruyarak oyununa devam etti.

Alvarez ve Sanchez arasındaki gerilimin damga vurduğu karşılaşma, karşılıklı gollerin ardından 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu skorla her iki takım da sahadan birer puanla ayrılırken, maç sonu gündem futbolun ötesine geçti.

GALATASARAY CAMİASI VE TARAFTARINDAN BÜYÜK AMBARGO

Olayın sosyal medyaya yansımasıyla birlikte, Davinson Sanchez'in formasını giydiği Galatasaray'ın taraftarları adeta ayağa kalktı. Sanchez'e yönelik sarf edilen sözleri saygısızlık olarak nitelendiren sarı-kırmızılı futbolseverler, Julian Alvarez'in sosyal medya hesaplarını tepki yağmuruna tuttu. Gelen binlerce eleştiri ve yoğun baskı üzerine daha fazla direnemeyen Arjantinli golcü, çareyi Instagram hesabındaki yorum bölümünü tamamen kapatmakta buldu.