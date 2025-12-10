Galatasaray Roeselare voleybol maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

CEV Şampiyonlar Ligi heyecanında Galatasaray HDI Sigorta ile Roeselare kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sporseverlerin gündeminde ise maçın yayın bilgileri yer alıyor. Müsabakanın hangi platformdan izlenebileceği ve yayının ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Galatasaray – Roeselare maçı canlı yayını hakkında tüm detaylar haberimizde.

GALATASARAY HDIS – ROESELARE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray HDIS ile Roeselare arasında oynanacak CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Yayın, maç saatinde şifresiz bir şekilde izlenebilecek.

TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız; Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanal üzerinden yayın yapmaktadır. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de ücretsiz şekilde izlenebilir.

GALATASARAY HDIS – ROESELARE MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray HDIS ile Roeselare arasındaki mücadele, 10 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

GALATASARAY HDIS – ROESELARE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Voleybol arenasındaki bu önemli müsabaka saat 20.00'de servis atışıyla başlayacak.

GALATASARAY HDIS – ROESELARE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takımın karşı karşıya geleceği CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi mücadelesi, İstanbul'da bulunan Burhan Felek Spor Salonunda oynanacak.