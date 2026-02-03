Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Galatasaray İstanbulspor şifresiz mi?

ZTK kapsamında sahaya çıkacak olan Galatasaray ve İstanbulspor'un mücadelesi sporseverlerin gündeminde. Maçı ekran başından izlemek isteyenler, yayıncı kuruluş, karşılaşmanın başlama saati ve müsabakanın şifresiz izlenip izlenemeyeceği gibi detaylara odaklanmış durumda.

GALATASARAY – İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile İstanbulspor kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip etmek mümkün olacak.

GALATASARAY – İSTANBULSPOR MAÇI CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor, Türkiye genelinde birçok platformdan izlenebiliyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen izleyiciler için A Spor; Digiturk 88, D-Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallar üzerinden erişime açık olacak. Ayrıca kanal, Türksat uydusu ve internet yayını aracılığıyla da şifresiz olarak izlenebilecek.

GALATASARAY – İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Galatasaray – İstanbulspor mücadelesi, 04 Şubat Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kupadaki kritik karşılaşma, saat 20:30'da başlayacak. Maç öncesi ve sonrası gelişmeler A Spor ekranlarında yer alacak.

GALATASARAY – İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile İstanbulspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası maçı, İstanbul'da bulunan Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.