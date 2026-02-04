Galatasaray Hapoel Holon maçı hangi kanalda, Galatasaray MCT Technic Hapoel Holon nereden CANLI izlenir?

Galatasaray MCT Technic, Avrupa arenasında Hapoel Holon ile karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen basketbolseverler, Galatasaray Hapoel Holon maçı hangi kanalda yayınlanacak ve Galatasaray MCT Technic Hapoel Holon karşılaşması nereden canlı izlenir sorularına yanıt arıyor. İşte maçın yayıncı kanalı ve canlı yayın detayları…

GALATASARAY MCT TECHNIC – HAPOEL HOLON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Galatasaray MCT Technic – Hapoel Holon mücadelesiyle devam ediyor. Kritik karşılaşmayı canlı izlemek isteyen basketbolseverler, maçın yayıncı kanalı ve başlama saatine odaklandı. Galatasaray ile Hapoel Holon arasındaki mücadele, tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC – HAPOEL HOLON MAÇI TABİİ SPOR 5 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Karşılaşma, tabii Spor 5 kanalı üzerinden canlı yayınla izlenebilecek. Yayın, Türksat uydusu ve tabii platformunun dijital yayın servisleri aracılığıyla şifreli olarak basketbolseverlerle buluşacak. Maçı takip etmek isteyen izleyicilerin ilgili platformlara erişimi bulunması gerekiyor.

GALATASARAY MCT TECHNIC – HAPOEL HOLON MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Galatasaray MCT Technic ile Hapoel Holon arasında oynanacak FIBA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 04 Şubat Çarşamba günü basketbolseverlerin karşısına çıkacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC – HAPOEL HOLON MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, prime time saatinde ekranlara gelecek.

GALATASARAY MCT TECHNIC – HAPOEL HOLON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray MCT Technic ile Hapoel Holon arasındaki FIBA Şampiyonlar Ligi maçı, İstanbul'da bulunan Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.