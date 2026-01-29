Galatasaray Halkbank maçı hangi kanalda, Galatasaray HDIS Halkbank nereden CANLI izlenir?

Efeler Ligi'nde haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank'ı konuk ediyor. Dev karşılaşma öncesinde sporseverler "Galatasaray Halkbank maçı hangi kanalda yayınlanacak, Galatasaray HDI Sigorta Halkbank maçı canlı izle" aramalarını hızlandırdı. İşte maçın yayın saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri…

GALATASARAY HDI SİGORTA – HALKBANK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesecek mücadelede Galatasaray HDI Sigorta ile Halkbank karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesinde sporseverler, karşılaşmanın yayın kanalı ve başlama saatiyle ilgili detayları merak ediyor. Galatasaray HDI Sigorta – Halkbank mücadelesi, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY HDI SİGORTA – HALKBANK MAÇI CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Voleybolseverler, Galatasaray HDI Sigorta ile Halkbank arasında oynanacak dev karşılaşmayı TRT Spor Yıldız üzerinden farklı platformlardan canlı olarak takip edebilecek. TRT Spor Yıldız; Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallar aracılığıyla izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayınları üzerinden de şifresiz erişim sağlanıyor.

GALATASARAY HDI SİGORTA – HALKBANK MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak Galatasaray HDI Sigorta – Halkbank karşılaşması, 29 Ocak Perşembe günü voleybolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY HDI SİGORTA – HALKBANK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul'da oynanacak kritik mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, prime time kuşağında TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY HDI SİGORTA – HALKBANK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray HDI Sigorta ile Halkbank'ı karşı karşıya getirecek olan CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi maçı, İstanbul Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak.