Galatasaray Gençlerbirliği hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Ligde geride kalan 12 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 29 puan topladı. Galatasaray, haftaya Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi.

Gençlerbirliği ise 12 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Başkent temsilcisi, 13. hafta öncesinde 11 puanla 14. sırada yer buldu.

Galatasaray Gençlerbirliği maçı Bein Sports ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Gençlerbirliği maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

