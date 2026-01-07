Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa kadroları açıklandı mı?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı için muhtemel kadrolar merak konusu oldu. İki takımın da maça nasıl bir kadro ile çıkacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, tahminler ve iddialar gündemdeki yerini koruyor.

GALATASARAY FİNALE FIRTINA GİBİ GİRDİ

Turkcell Süper Kupa'da yarı final heyecanı sona ererken finale yükselen ilk takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşısında baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Hücum gücünü etkili şekilde kullanan Galatasaray, rakibini 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu galibiyetle birlikte camiada final öncesi büyük bir özgüven oluştu.

FENERBAHÇE HATA YAPMADI, DERBİYİ GARANTİLEDİ

Diğer yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe, Samsunspor karşısında kontrollü ve disiplinli bir performans ortaya koydu. Adana'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Kupa finaline yükselerek Galatasaray'ın rakibi oldu.

SÜPER KUPA'DA DEV DERBİ SAHNESİ

Türk futbolunun iki köklü kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde bir kez daha karşı karşıya gelecek. Yarı finallerde ortaya koydukları oyunla dikkat çeken iki ekip, kupa için tüm kozlarını final maçında paylaşacak. Futbolseverleri yüksek tempolu ve büyük heyecana sahne olacak bir mücadele bekliyor.

GALATASARAY – FENERBAHÇE FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Kupa finali, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak. Dev derbiye Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşma 20.30'da başlayacak ve futbolseverler maçı Atv ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

YENİ FORMATTA İLK SÜPER KUPA DERBİSİ

Bu sezon dörtlü sistemle düzenlenen Turkcell Süper Kupa, format değişikliğiyle dikkat çekti. Galatasaray ve Fenerbahçe, yeni sistemde finale kalan ilk takımlar olarak tarihe geçti. Yarı finallerdeki net galibiyetlerin ardından gözler şimdi sezonun ilk kupasını alacak takıma çevrildi.

GALATASARAY FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Fenerbahçe : Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail, Bartuğ, Asensio, Musaba, Kerem, Jhon Duran.