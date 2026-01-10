Galatasaray-Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi kanaldan izlenir?

Futbol tutkunlarının nefesini tutarak beklediği Galatasaray– Fenerbahçe derbisi yaklaşırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen milyonlarca izleyici yayın bilgilerine odaklandı. "Maç hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi olacak, nereden izlenir?" soruları spor gündeminin ilk sıralarında yer alırken, Süper Kupa finaline dair yayın detayları merakla takip ediliyor. Dev derbiye ilişkin izleme bilgileri ve öne çıkan ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

GALATASARAY–FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri bir kez daha kupa mücadelesinde sahne alıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Dev derbiye İstanbul'un simge statlarından Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY–FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Final mücadelesinin başlama saati 18.45 olarak açıklandı. Karşılaşmada ilk düdük, hakem Halil Umut Meler yönetiminde bu saatte çalacak.

GALATASARAY–FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Kupa finali, futbolseverlerle ATV ekranlarında buluşacak. Karşılaşma şifresiz ve canlı yayınla izlenebilecek.

DERBİNİN SAATİ DEĞİŞTİ Mİ?

Evet. Karşılaşmanın başlangıç saatinde güncelleme yapıldı. Daha önce 20.30 olarak duyurulan maç saati erkene alındı.

DERBİNİN SAATİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları nedeniyle maç saati yeniden düzenlendi. Olası olumsuz hava koşulları ve güvenlik önlemleri dikkate alınarak dev finalin 18.45'te başlamasına karar verildi.