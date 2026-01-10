Galatasaray-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler: Galatasaray-Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'ler belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

Dev final yaklaşırken bu kez heyecanın odağında takımların sahaya çıkacağı kadrolar var. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa mücadelesinde, teknik direktörlerin hangi isimlere şans vereceği futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. "Muhtemel ilk 11'ler belli oldu mu, resmi kadrolar ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt ararken, maç saatine doğru merak giderek artıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış Alper, Icardi.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Duran.

GALATASARAY–FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Dev derbiye İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY–FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati 18.45 olarak belirlendi. İlk düdük, hakem Halil Umut Meler yönetiminde bu saatte çalacak.

GALATASARAY–FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Kupa finali, futbolseverlerle ATV ekranlarında buluşacak. Mücadele şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

DERBİNİN SAATİ DEĞİŞTİ Mİ?

Evet, derbinin başlama saatinde değişikliğe gidildi. Maçın daha önce 20.30'da başlaması planlanıyordu.

DERBİNİN SAATİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre saat değişikliğinin nedeni, İstanbul Valiliği'nin kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı oldu. Olası olumsuz hava koşulları ve güvenlik tedbirleri göz önünde bulundurularak karşılaşma 18.45'e çekildi.