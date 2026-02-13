Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11'leri ve maç kadrosu!

Süper Lig'in önemli mücadelelerinden biri olan Galatasaray – Eyüpspor maçı öncesinde gözler muhtemel 11'lere çevrildi. Taraftarlar, kadro tercihlerini ve olası sürprizleri takip etmek için sabırsızlanıyor. Bu kritik karşılaşmada sahaya çıkması beklenen isimler ve teknik ekibin stratejik seçimleri maçın kaderini belirleyebilir. Galatasaray Eyüpspor maçının muhtemel kadrosu ve detayları haberimizde!

GALATASARAY – EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE NASIL İZLENİR?

Galatasaray ile Eyüpspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, maçı televizyon veya dijital platform üzerinden takip edebilecek.

GALATASARAY – EYÜPSPOR MAÇI İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan ve Türksat uydusu üzerinden şifreli şekilde yayınlanacak. Ayrıca internet üzerinden de canlı maç izleme seçenekleri mevcut.

GALATASARAY – EYÜPSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Süper Lig'in heyecanlı mücadelesi, 13 Şubat Cuma günü gerçekleşecek. Taraftarlar maç günü öncesi kadro ve muhtemel 11'leri takip ediyor.

GALATASARAY – EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, saat 20:00'de başlayacak ve hem evde hem de online platformlardan canlı izlenebilecek.

GALATASARAY – EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'daki Rams Park Stadyumu, Galatasaray ve Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği mücadeleye ev sahipliği yapacak. Stadyumda yer almak isteyen taraftarlar bilet ve giriş detaylarını önceden kontrol edebilir.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray : Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Barış, Icardi, Lang, Osimhen.

ikas Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Taşkın, Metehan, Baran Ali, Emre, Pintor, Umut Bozok