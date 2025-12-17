Haberler

Galatasaray Bourges basketbol maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Güncelleme:
Galatasaray ile Bourges Basket, Kadınlar EuroLeague mücadelesinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen basketbolseverler, maçın başlama saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve karşılaşmanın şifresiz izlenip izlenemeyeceği gibi detayları araştırıyor. Öte yandan Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanacak voleybol karşılaşmasının canlı yayın bilgileri de merak konusu.

Kadınlar EuroLeague sahnesinde Galatasaray, Fransız temsilcisi Bourges Basket ile önemli bir maça çıkıyor. Müsabakayı canlı izlemek isteyen sporseverler yayıncı kuruluş, yayın saati ve şifre durumu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Aynı zamanda Fenerbahçe–Göztepe voleybol maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme seçenekleri de yoğun ilgi görüyor.

GALATASARAY – BOURGES BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Bourges Basket arasında oynanacak Kadınlar EuroLeague karşılaşması, sporseverlerle birden fazla platform üzerinden buluşacak. Mücadele, tabii Spor 5 ekranlarından ve EuroLeague Women YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY – BOURGES BASKET MAÇI TABİİ SPOR 5 YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı tabii Spor 5 üzerinden izlemek isteyen izleyiciler, yayına Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla ulaşabilecek. Yayın, platforma bağlı olarak şifreli şekilde sunulmaktadır.

GALATASARAY – BOURGES BASKET MAÇI EUROLEAGUE WOMEN YOUTUBE YAYINI

EuroLeague Women YouTube kanalı, mücadeleyi internet üzerinden şifresiz olarak yayınlayacak. Bu seçenek, karşılaşmayı ücretsiz izlemek isteyen basketbolseverler için alternatif oluşturuyor.

GALATASARAY – BOURGES BASKET MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Kadınlar EuroLeague kapsamında oynanacak Galatasaray – Bourges Basket mücadelesi, 17 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

GALATASARAY – BOURGES BASKET MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY – BOURGES BASKET MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Bourges Basket arasındaki EuroLeague Kadınlar karşılaşmasına, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

