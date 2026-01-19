Haberler

Galatasaray Atletico Madrid muhtemel 11'ler! Galatasaray Atletico Madrid maç kadrosunda kimler var?

Galatasaray Atletico Madrid muhtemel 11'ler! Galatasaray Atletico Madrid maç kadrosunda kimler var?
Güncelleme:
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, temsilcimiz Galatasaray ile İspanyol ekibi Atletico Madrid kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi ekran başından takip etmeyi planlayan futbol tutkunları; karşılaşmanın tam olarak ne zaman başlayacağını, hangi platformlardan izlenebileceğini ve yayın akışında şifresiz bir seçenek olup olmadığını yoğun bir şekilde araştırıyor.

Tüm gözlerin İstanbul'a çevrildiği bu büyük gece öncesinde, teknik adamların sahaya süreceği ilk 11'ler büyük merak konusu oldu. "Cimbom"un Atletico Madrid karşısındaki muhtemel stratejisi ve maç kadrosunda yer alan kilit isimler netleşmeye başladı. Hem sarı-kırmızılı ekibin hem de konuk takımın sahada olması beklenen muhtemel yıldızları, maç saati yaklaşırken taraftarların en çok sorguladığı başlıklar arasında yer alıyor.

DEV RANDEVU: GALATASARAY VE ATLETICO MADRID KARŞI KARŞIYA

SAHADAKİ KOZLAR: MUHTEMEL KADROLAR VE TAKIM BİLGİLERİ

GALATASARAY - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki bu kritik Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20:45'te çalacak.

GALATASARAY - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Dev karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçı televizyondan veya internet üzerinden takip etmek isteyenler için platform bilgileri şu şekildedir:

• Digiturk: Kanal 23

• D-Smart: Kanal 26

• Kablo TV: Kanal 22

• Tivibu: Kanal 22

• Turkcell TV+: Kanal 21

• Vodafone TV: Kanal 21

• Uydu: Türksat üzerinden şifresiz yayın.

DEV MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray, Atletico Madrid'i kendi evinde, İstanbul'daki Rams Park Stadyumu'nda konuk edecek. Sarı-kırmızılı taraftarların stadı tamamen doldurarak büyük bir atmosfer oluşturması bekleniyor.

GALATASARAY VE ATLETICO MADRID MUHTEMEL 11'LER

Zorlu mücadele öncesinde takımların sahaya şu kadrolarla çıkması öngörülüyor:

Galatasaray Muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Atletico Madrid Muhtemel 11: Oblak, Ruggeri, Llorente, Hancko, Pubill, Johnny, Barrios, Almada, Simeone, Sörloth, Alvarez.

