Haberler

Galatasaray Atletico Madrid maçı ne zaman?

Galatasaray Atletico Madrid maçı ne zaman?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi tek başına temsil edecek olan Galatasaray'ın grup etabına ait maç takvimi UEFA tarafından açıklandı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın en saygın futbol organizasyonunda ülkesini yalnız başına temsil etmenin gururunu yaşarken, futbolseverler de takımın dev arenadaki performansını büyük bir heyecanla takip etmeye hazırlanıyor.

Açıklanan fikstürde, grubun iddialı takımlarından Atletico Madrid'in de Galatasaray'ın rakipleri arasında yer aldığı görüldü. Taraftarların uzun süredir beklediği bu zorlu mücadelenin tarihi de netlik kazandı. Peki, Galatasaray ile Atletico Madrid arasında oynanacak bu heyecan dolu karşılaşma hangi gün yapılacak? Galatasaray–Atletico Madrid maçı ne zaman?

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

• 9 Aralık | AS Monaco – Galatasaray | 23.00

• 21 Ocak | Galatasaray – Atletico Madrid (E) | 20.45

• 28 Ocak | Manchester City – Galatasaray (D) | 23.00

Galatasaray Atletico Madrid maçı ne zaman?

YOĞUN MAÇ TAKVİMİNİN ÖNEMİ

Galatasaray'ı bekleyen bu tempolu maç serisi, sezonun genel gidişatını doğrudan etkileyebilecek kritik bir döneme işaret ediyor. Özellikle dış sahadaki mücadelelerde elde edilecek puanlar, sarı-kırmızılı takımın gruptaki konumunu belirlemede belirleyici olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den 'Bu iş bitti' mesajı

Yolun sonu göründü! ABD'den "Hayalleri unutun, bu iş bitti" mesajı
Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızı ifade için Emniyet'e götürüldü

Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızıyla ilgili yeni gelişme
Halı saha kavgası iki beldeyi ayağa kaldırdı! Bölgede alarm verildi, giriş-çıkışlar kapatıldı

Halı saha kavgası 2 beldeyi ayağa kaldırdı! Bölgede alarm verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
Söyledikleri çok ağır! Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek ve yönetime sert tepki

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Yönetime çok ağır sözler
İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

İki evladını kaybeden babadan, hastaneyle ilgili korkunç iddia
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
title