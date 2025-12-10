Açıklanan fikstürde, grubun iddialı takımlarından Atletico Madrid'in de Galatasaray'ın rakipleri arasında yer aldığı görüldü. Taraftarların uzun süredir beklediği bu zorlu mücadelenin tarihi de netlik kazandı. Peki, Galatasaray ile Atletico Madrid arasında oynanacak bu heyecan dolu karşılaşma hangi gün yapılacak? Galatasaray–Atletico Madrid maçı ne zaman?

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

• 9 Aralık | AS Monaco – Galatasaray | 23.00

• 21 Ocak | Galatasaray – Atletico Madrid (E) | 20.45

• 28 Ocak | Manchester City – Galatasaray (D) | 23.00

YOĞUN MAÇ TAKVİMİNİN ÖNEMİ

Galatasaray'ı bekleyen bu tempolu maç serisi, sezonun genel gidişatını doğrudan etkileyebilecek kritik bir döneme işaret ediyor. Özellikle dış sahadaki mücadelelerde elde edilecek puanlar, sarı-kırmızılı takımın gruptaki konumunu belirlemede belirleyici olacak.