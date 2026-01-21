Galatasaray Atletico Madrid'i yenerse, Atletico Madrid'le berabere kalırsa, Atletico Madrid'e yenilirse ne oluyor, ilk 24'ü ilk 8'i garantiliyor mu?

Şampiyonlar Ligi'nde son viraja girilirken "Galatasaray nasıl tur atlar?" sorusu yanıtını bekliyor. Atletico Madrid deplasmanında alınacak her türlü skorun karşılığını analiz ettiğimiz haberimizde; Galatasaray'ın ilk 8'i garantileme şartlarını ve play-off aşaması olan ilk 24 yolundaki son durumu mercek altına aldık. Atletico Madrid beraberliği Aslan'a yeter mi, yoksa mutlak galibiyet mi şart? İşte sarı-kırmızılıların gruptan çıkma ihtimallerini belirleyen o kritik senaryoların detaylı analizi...

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin Avrupa arenasındaki bu kritik sınavı 21 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak olan bu dev mücadele, futbolseverler için TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN ATLETİCO MADRİD MAÇI OLASILIKLARI

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek dev randevu öncesi nefesler tutuldu. 9 puanla 18. sırada bulunan sarı-kırmızılı temsilcimizin Atletico Madrid karşısında alacağı her sonuç, Avrupa yolculuğundaki rotasını çizecek. İşte tüm ihtimallerle Galatasaray'ın tur senaryoları:

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD'E YENİLİRSE ELENİR Mİ?

Sarı-kırmızılı ekibin İstanbul'da Atletico Madrid'e mağlup olması durumunda Şampiyonlar Ligi serüveni sona ermiyor. Şu an 9 puanı bulunan Aslan, bu maçtan puansız ayrılsa dahi 28 Ocak'taki Manchester City deplasmanına umutlu gidecek. Hatta her iki maçtan da puan alınamaması durumunda, rakiplerin alacağı sonuçlara göre Galatasaray'ın hala ilk 24 içerisinde yer alarak play-off turuna kalma ihtimali masada kalmaya devam edecek.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD İLE BERABERE KALIRSA TUR GARANTİLENİR Mİ?

Atletico Madrid karşısında alınacak 1 puan, Galatasaray için "can suyu" niteliğinde. Temsilcimiz sahadan beraberlikle ayrılıp puanını 10'a yükseltirse, ilk 24 takım arasında yer almayı büyük ölçüde garantilemiş olacak. Bu senaryoda Aslan, Manchester City deplasmanına çok daha rahat bir psikolojiyle çıkacak ve play-off aşamasındaki muhtemel rakibini beklemeye başlayacak.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD'İ YENERSE İLK 8 ŞANSI DOĞAR MI?

Eğer Galatasaray, İspanyol devini mağlup ederse 12 puana ulaşacak ve adını doğrudan ilk 24 takım arasına yazdıracak. Ancak taraftarların asıl merak ettiği "İlk 8" yani doğrudan son 16 turuna kalma hedefi için sadece bu galibiyet yeterli olmayabilir. Temsilcimizin ilk 8 sırayı zorlaması için Atletico Madrid zaferinin ardından, son hafta oynanacak Manchester City maçından da mutlaka 3 puanla dönmesi gerekecek.

GALATASARAY'IN GÜNCEL PUAN DURUMU VE SIRALAMASI

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 6 maç sonunda 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan (veya 3 galibiyet) Galatasaray, toplamda topladığı 9 puanla 18. sırada bulunuyor. İlk 24'ün play-off, ilk 8'in ise direkt tur bileti aldığı bu yeni formatta, Aslan'ın önündeki 2 maç sıralamadaki kaderini belirleyecek.